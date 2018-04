Las últimas vidas errantes del Sahel

Un chelo estira una nota infinita para situarnos en el comienzo de Nómadas, una película formada por 52 fragmentos, 52 paradas a través de un largo camino en el espacio y el tiempo y que compone un retrato de una de las últimas sociedades nómadas de África trazado con imágenes, sonido ambiente y un relato locutado. Un cielo quemado, que da vértigo de puro alto y vacío, se desploma sobre la tierra quemada, con una pelusa de matorrales y algunos árboles desorientados turbándole apenas el perfil por encima. Estamos en Malí, cerca de la frontera con Mauritania.

Pleno Sahel, un calor tórrido poniendo en ebullición todos los fluidos en el cuerpo. Nos guía la vocación de tres personas de seguir las huellas de un revoltijo de ovejas, burros y trashumantes y dar voz, así, a las inquietudes de una era que agoniza. Esta película, junto con una muestra de 42 potentes imágenes en blanco y negro del multipremiado fotógrafo Samuel Aranda, junto al relato de Martín Caparrós y un baobab de vinilos quebrados, se expone en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el 4 de mayo.

"Le pregunto cuántos kilómetros recorre cada día y me dice que así no sabe, que no son kilómetros", arranca la voz sobrenatural de Martín Caparrós, con el bigote regio cayendo, como el cielo de Mali, a plomo sobre las palabras. "No sé, no son kilómetros, me dice. Cuando estamos cansados o vemos que los animales están cansados, sabemos que ya hemos llegado y buscamos un lugar para pasar la noche. Hubo un tiempo en que nadie se quedaba quieto: ser nómada era la condición de cualquier hombre". Caparrós aclararía en una entrevista posterior que esa forma de vida era la habitual hasta hace apenas 7.000 u 8.000 años, cuando los humanos empezaron a establecerse y amontonar revoluciones, artefactos, reglas y convenciones.

"Cuando estamos cansados o vemos que los animales están cansados, sabemos que ya hemos llegado y buscamos un lugar para pasar la noche", dice un nómada.

La reflexión de Caparrós marca los primeros compases de Nómadas, un proyecto que nace como una fotopelícula que el publicista Jorge Martínez realizó por iniciativa de la ONG Rescate, con el apoyo de la Cooperación Española (AECID) y la Región de Murcia, para visibilizar a las últimas comunidades nómadas del Sahel. Para realizar este proyecto, que fue estrenado a través de Cadena SER con la colaboración de Podium, contó con el fotógrafo Samuel Aranda – galardonado con el World Press Photo en 2011 – y el relato de Martín Caparrós – periodista y escritor con más de 30 libros publicados – , que le acompañaron en un viaje de inmersión de dos semanas en la vida de estas comunidades.

Jorge Martínez vincula el cambio climático, la desigualdad o la inmigración con los problemas en el Sahel

Rescate pidió a Martínez un proyecto para acercar a la sociedad española la problemática de las comunidades pastoras del Sahel. A medida que fue conociendo las extremas condiciones de vida de este colectivo, Martínez ligó el destino y la realidad de estas comunidades con los grandes desafíos de la humanidad a estas alturas del siglo XXI: “el cambio climático, la desigualdad entre sexos, la inseguridad alimentaria, los derechos de niños y niñas, la inmigración, la religión entendida como un destino invariable, un designio de la vida...”.

Mientras que Caparrós fijó mirada y palabra en la simplicidad de un mundo casi prehistórico, Aranda fijó el objetivo sobre la solidaridad y el sentido de la comunidad. Como director de orquesta que sobrevuela una partitura y ensambla talentos, Martínez unió ambas miradas sin que una menoscabara o condicionara a la otra. El resultado: una cruce de miradas poético y estupefacto sobre una realidad en vías de extinción

ampliar foto Imagen de "Nómadas". Samuel Aranda

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook.