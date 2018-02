3

Probar ciertos afrodisiacos

¿Es posible aumentar la libido simplemente comiendo cierto alimento? La eterna pregunta por fin respondida claramente por la ciencia: sí, aunque solo lo conseguirá con algunos.

Una recopilación de la literatura científica sobre afrodisiacos, realizada por la Universidad de Guelph, Canadá, concluyó que ciertos productos naturales —como el ginseng, el azafrán y la yohimbina— nos predisponen a tener un revolcón.

Algunos de ellos desinhiben, otros evocan los órganos sexuales y otros incitan, pero no son mágicos: si no le ponemos la pasión necesaria al asunto, no funcionarán. En realidad, las sustancias más importantes que necesitamos para mantener el apetito sexual activo están en nuestro cuerpo: las hormonas. Y, a más práctica, más ganas.