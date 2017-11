Cómo afrontar el desajuste entre la biología y el estilo de vida moderno

Bienvenidos a un día cualquiera del año 2050. Cuando seamos 9.800 millones de personas en el planeta, con India como el país más poblado. En las regiones más desarrolladas se vivirá por encima de los 85 años, no habrá coches a motor y el gran desafío de la salud serán las superbacterias, infecciones resistentes a los antibióticos que podrán superar en muertes a las actuales epidemias que conocemos.

"Se podrá editar el ADN de los embriones para prevenir enfermedades", aseguró Samuel H. Sternberg, uno de los mayores expertos del mundo en edición genética. "Hay muchas esperanzas de que la edición genética pueda tratar el cáncer en 10 o 15 años", añadió.

Podemos adelantar algunas de las predicciones con tres décadas de antelación, pero sin duda alguna hay cientos de preguntas en el aire sobre el mundo del futuro. Para tratar de resolverlas, ayer se celebró en Madrid el evento El mundo en 2050, organizado por EL PAÍS y OpenMind, en el que algunos de los mayores expertos del mundo en robótica, inteligencia artificial, biología y evolución humana debatieron sobre qué depara el futuro a una especie humana que lleva ya 200.000 años sobre el planeta. No en vano es la única especie capaz de debatir sobre nuestros miedos y nuestras esperanzas sobre lo que nos deparará el futuro. Y actuar para cambiarlo.

"Hay grupos trabajando en resucitar especies extintas gracias a la edición genética", recordó Sternberg, cuyo trabajo ha sido publicado en las revistas científicas Nature y Cell y que fue coautor del artículo en Science en el que se proponía una moratoria a la edición del genoma humano hasta que haya un amplio debate social al respecto.

"Nuestra especie tiene una capacidad de transformación radical de nuestro entorno. Pero nosotros no hemos cambiado", aseguró María Martinón Torres, médica y paleantropóloga. "La principal amenaza de nuestra especie serán las enfermedades", afirmó esta investigadora en los yacimientos de Atapuerca y una de las principales expertas en evolución humana. "Morimos y enfermamos de causas modernas, nos hemos hecho prisioneros de una forma de vida para la que nuestra especie no estaba diseñada. Me cuesta pensar que el suicidio fuera una causa de muerte común en el Pleistoceno y es la principal causa de muerte de los adolescentes en EEUU", defendió Martinón, profesora del University College de Londres. Y apuntó: "Seguimos evolucionando pero ya no por las presiones naturales sino las sociales".

Por su parte, Robin Hanson, profesor de Economía en la Universidad George Mason, consideró que podemos esperar que las tendencias del último siglo continúen y en cuanto a crecimiento de la riqueza, aumento de la esperanza de vida. "Se dará una gran revolución en el que la economía se multiplicará como durante la revolución industrial con la aportación de los robots", advirtió este investigador que durante nueve años trabajó como investigador de inteligencia artificial en la empresa aeroespacial Lockheed y la NASA. Además, es autor del capítulo Cuando los robots gobiernen la Tierra: el legado humano del libro El próximo paso: la vida exponencial, editado por OpenMind, la comunidad de conocimiento de BBVA.

"Lograr una inteligencia artificial general similar a la humana no creo que sea factible en un horizonte de 30-50 años", sugirió Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Según este investigador del CSIC, . "Las máquinas nos ayudarán en el diseño de fármacos, por ejemplo, pero en ámbitos muy especializados, no una inteligencia general", afirmó López de Mántaras, pionero de la inteligencia artificial en España.

En el encuentro, coordinado por la directora de Materia, Patricia Fernández de Lis, también se pudo disfrutar de la intervención en vídeo del neurobiólogo español Rafael Yuste, ideólogo de Brain, el mayor proyecto de investigación del cerebro lanzado por EE UU, quien cree que en unas dos décadas se puede haber descifrado “el código cerebral”. “Estamos a punto de ver una revolución que va a alterar la condición humana”, asegura. También se pudo escuchar a Mar Vaquero, ingeniera de la NASA, que afirmó que encontraremos vida: “Simplemente por probabilidad y estadística, debe existir algún tipo de vida. Tal vez no como nos la imaginamos, tal vez no como la vivamos hoy en día”. Michio Kaku, físico y autor de ‘El futuro de nuestra mente’, sugirió la posibilidad de que en el futuro internet esté en todos lados, incluso en nuestros ojos: “Simplemente parpadearemos y nos conectaremos. Podremos ver la biografía de la gente mirándoles”.