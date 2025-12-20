Las empresas baten récords de beneficios, ¿se notará en el sueldo de sus empleados en 2026? No se haga muchas ilusiones

El año que está a punto de finalizar será otro ejercicio de beneficios históricos para las compañías cotizadas en la Bolsa. Unos brillantes resultados que no se van a dejar notar en la misma proporción en los bolsillos de sus trabajadores. Las empresas españolas planean incrementar los salarios de sus plantillas un 3,5% o un 3,6% de media en 2026, un porcentaje muy similar al registrado en el presente año, a tenor de los estudios realizados por Peoplematters, Mercer y Aon, firmas especializadas en retribuciones. Este aumento supone rebasar ligeramente el encarecimiento del coste de la vida, que se situó en el 3% el pasado mes de noviembre y que Funcas prevé que cierre 2025 en el 2,9%. No parece, pues, que la brecha que separa los sueldos de los dirigentes de las empresas de los asalariados vaya a suavizarse. De hecho, esta semana se ha conocido que el salario más alto en las 40 mayores compañías españolas es 111 veces superior a la nómina media, de acuerdo con Oxfam Intermón. “Pese al sólido crecimiento económico (un 4,74% anual de media desde 2020), esta mejoría no se traslada a la mayoría de las personas trabajadoras”, asegura la entidad sin ánimo de lucro.

“Las empresas grandes tienen los sueldos más altos y los accionistas exigen una rentabilidad sin límite, que no repercute en la mayoría de los empleados, sí en los directivos a través de los incentivos a largo plazo”, explica Jorge Herraiz, director de Talent Solutions de Aon. A su juicio, “tenemos un problema salarial muy grave en España. Nos estamos quedando atrás, salvo en el caso de los ejecutivos”. Y ello a pesar de que sumando las subidas registradas este año y el próximo, del 3,5% y el 3,6%, respectivamente, las plantillas podrán arañar 2,1 puntos de poder adquisitivo (la inflación prevista por Funcas para 2026 se sitúa en el 2,1%), según Herraiz. “No viene mal después de varios años de rebrote inflacionista”, estima.

Si se comparan los incrementos de sueldo previstos para 2026 con los que se barajan en el resto del mundo, la conclusión es que la mayoría de los países se mueven entre el 3,5% y el 4%. España se sitúa en la parte baja de la lista, pese a que su crecimiento económico sea superior. En Italia y Portugal se prevé una subida del 3,5%; en Francia, el mismo 3,6% que establece Aon para nuestro país, mientras que en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos la subida escala hasta el 4%, y en China y Brasil incluso al 5%.

De ahí que también Jaime Sol, socio responsable del área de Carreras de Mercer, afirme que en España habría que hacer un esfuerzo con las retribuciones para ponerlas al nivel de otros países. No hay que olvidar que la presión de los precios ha hecho que el nivel retributivo vuelva a ser este año la primera causa para que los empleados decidan cambiar de trabajo, justifica.

El estancamiento de los salarios es lo que va a llevar a Comisiones Obreras a plantear una nueva estrategia con vistas a las revisiones salariales de 2026. En enero, cuando se abra la mesa de negociación del Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical del sindicato, va a proponer herramientas nuevas que permitan corregir el zarpazo que la inflación ha dado en los últimos años especialmente a los sueldos intermedios (en torno a los 2.618 euros mensuales). “Hemos analizado el impacto de la inflación sobre los distintos deciles salariales y lo que vemos es que el efecto no es igual para todos y que los deciles intermedios se han estancado”, indica. Mientras que las retribuciones bajas se han visto favorecidas por el importante aumento del salario mínimo profesional y las más altas (de trabajadores cualificados y directivos) por la discriminación positiva que realizan las empresas hacia estos colectivos, los sueldos medios se han mantenido. “La subida que están registrando no es suficiente para compensar la inflación”, remacha.

Estrechar la brecha

CC OO va a promover que, en lugar de que el incremento salarial sea lineal para todos (como el 4% que se está consiguiendo en los convenios colectivos negociados este año), que se establezca también un diferencial en función de la distancia a la que se esté de recuperar el poder adquisitivo que se ha llevado el proceso inflacionario de los últimos años “y así poder arrastrar hacia arriba los deciles que se han quedado inmóviles”, mantiene Pacheco. Actualmente, el 64% de los asalariados están por debajo del salario medio: los que están un 30% por debajo son más de seis millones de trabajadores y los que están un 10% por debajo suman 10,4 millones, señala el secretario de CC OO.

Las empresas deberían corregir esta situación, prosigue, porque lo que se está produciendo es un aplanamiento entre las categorías laborales, que las hace inútiles, y que redunda en un problema de utilidad de los convenios colectivos. Porque ¿quién va a querer asumir responsabilidades en las organizaciones si no se pagan suficientemente?, se pregunta Pacheco.

Susana Marcos, consejera delegada de Peoplematters, sostiene que el destino de los incrementos salariales está siendo más inteligente: las empresas no van a aumentos generalizados sino a identificar a las personas que pueden mover la aguja de los resultados y favorecerlas a través del sueldo variable. “Estamos viendo subidas del 8%, del 10% y del 15% en perfiles con alto potencial o en posiciones en las que hay gran escasez de profesionales”, argumenta. Sucede en los sectores de tecnología, construcción o el sanitario. “Son la punta de lanza”, dice.

Directores y técnicos cualificados ocupan las posiciones donde más se aprecia esta tendencia, según Victoria Gismera, socia de Peoplematters, que suma los perfiles comerciales, en muchos casos con aumentos de entre el 10% y el 12%.