Los convenios arrancan el año con una subida salarial del 2,9%, la menor en dos años

El alza media de los sueldos en 2025 fue del 3,56% tras aplicar la revisión de las cláusulas frente a la inflación

El año ha comenzado con 6,3 millones de trabajadores con sus condiciones laborales ya pactadas para 2026. Entre estas condiciones está un incremento salarial medio pactado del 2,87% según la estadística de convenios colectivos registrados hasta enero pasado y publicada este martes por el Ministerio de Trabajo. La subida salarial es la más baja desde hace prácticamente dos años (en febrero de 2024 fue del 2,85%).

El incremento de sueldos de convenio con los que ha comenzado el año está casi medio punto porcentual por encima del IPC de enero, según el dato adelantado avanzado por el INE la pasada semana. Esto quiere decir que más de seis millones de trabajadores estarían ganando, en promedio, cinco décimas de poder de compra.

El alza salarial llevaba 17 meses consecutivos, desde agosto de 2024, por encima del 3%. Y cerró el año pasado, una vez aplicadas las revisiones de las cláusulas de garantía salarial, con un incremento de sueldos pactados en convenio del 3,56%. De esta forma, teniendo en cuenta que los precios generales subieron de media un 2,67% en 2025, esto supuso una ganancia media de casi un punto de capacidad adquisitiva.

La moderación de la inflación, una tendencia que se mantendrá según todas las previsiones, explica que la negociación salarial sea menos abultada que antes. Según las cifras de enero, los convenios de empresa, que el mes pasado afectaban a poco más de 135.000 trabajadores con acuerdos vigentes provenientes de años anteriores, fueron los más conservadores, con un incremento retributivo pactado del 2,25%. En cambio, para los 5,8 millones de empleados con convenios sectoriales de referencia la subida fue del 2,9%.

También se ha producido un menor avance de los salarios pactados en los cinco convenios que se han firmado en enero y que afectan a más de 26.000 trabajadores, que recibirán una subida del 3,2% frente a las alzas cercanas al 4% de los convenios de nueva firma de 2025.

El sector que mantiene una mayor subida de sueldos (un 3,7%) es el que agrupa la categoría otros servicios, que engloba, entre otras muchas actividades, a asociaciones, partidos políticos, lavanderías, todo tipo de reparaciones o peluquerías. Con un 3% o ligeramente por encima están los más de 600.000 trabajadores de la hostelería que ya tienen pactadas sus condiciones para este año (3,3%); o los cerca de 400.000 del sector del transporte y almacenamiento y otros 462.000 de actividades administrativas (3,1% en ambos casos).

Estas subidas por encima de la media se producen no solo por la pericia sindical en la negociación del convenio, sino porque se trata de sectores que abonan peores sueldos, cuyo incremento viene marcado en las bandas salariales más bajas por las subidas del salario mínimo interprofesional.

El pasado año, los negociadores de los convenios cumplieron, por regla general, con las recomendaciones de los convenios incluidas en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que terminó su vigencia en diciembre. De momento, no solo no se ha renovado este acuerdo sino que no hay ni reuniones previstas de patronal y sindicatos para reeditarlo, por lo que las negociaciones se están produciendo sin ningún tipo de guía de las cúpulas de los interlocutores sociales.