CC OO y UGT plantean a la patronal que los sueldos suban como mínimo un 4% anual hasta 2028

Los sindicatos CC OO y UGT van a plantear a las patronales CEOE y Cepyme que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge las recomendaciones de las centrales y los empresarios a sus negociadores de los convenios colectivos, aconseje que estos pacten subidas salariales del 4% anual, como mínimo, en 2026, 2027 y 2028. Este documento es la guía que elaboran, generalmente cada tres años, las cúpulas sindicales y patronales para las negociaciones de convenios sectoriales o de empresa. El último concluyó el pasado 31 de diciembre, y este martes arranca el proceso negociador del siguiente, con la presentación de las propuestas sindicales. Estas deberán confrontarse con las empresariales para acordar un nuevo texto de aplicación en el periodo 2026-2028.

Además de la recomendación genérica de subida salarial, el documento presentado este martes por los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, con las propuestas sindicales para el nuevo AENC contiene muchas otras reclamaciones en materia de tiempo de trabajo, empleo, protección social o conciliación, entre otras cuestiones.

Pero el capítulo salarial es, tradicionalmente, el nuclear del acuerdo. Y en ese sentido, la propuesta de los sindicatos también incluye una cláusula de revisión salarial, según la cual la subida del 4% cada uno de estos años se verá incrementada en un 1,5% adicional “si el IPC interanual de diciembre fuera superior al incremento (salarial) pactado para ese año, y se aplicará con efecto del 1 de enero del año siguiente”.

Como novedad, las centrales también plantearán a los empresarios negociar en este AENC “los criterios para incorporar un incremento gradual adicional entre el 1% y 3%, en aquellas unidades de negociación donde su salario medio anual sea inferior al salario medio anual de carácter estatal”.

En concreto, las centrales proponen que para aquellas mesas de negociación de convenios, ya sean sectoriales o de empresa, en las que las tablas salariales estén un 10% por debajo del salario medio anual del país, se les aplique una subida retributiva del 1% adicional anual en 2026, 2027 y 2028. En esta circunstancia estarían 10,4 millones de trabajadores. En el caso de que los salarios que se estén negociando sean un 20% inferiores al salario medio anual, el incremento adicional cada uno de estos años será del 2% (en este tramo seguiría habiendo 8,5 millones). Y si los sueldos de la empresa o el sector fueran un 30% más bajos que el sueldo medio, dicha subida adicional sería del 3% anual (esto afecta a unos 6 millones de personas). En estos casos los salarios se verían aumentados entre un 5% y un 7% cada año, sin contar la cláusula de garantía salarial, vinculada a la inflación.

Álvarez ha justificado esta fórmula asegurando que “en este país las empresas están ganando mucho dinero”, y ha considerado que es hora de “repartirlo”.

En el mismo sentido, Sordo ha insistido en que “los márgenes empresariales llevan varios años aumentando en todos los sectores y empresas”. “Ahora se puede tener acceso a una imagen muy fidedigna de la marcha de estos márgenes”, ha añadido el líder de CC OO.

Lo aconsejado en el AENC no es de obligado cumplimiento para los negociadores de los convenios, pero suele ponerse sobre la mesa como argumento. El anterior acuerdo, que se aplicó en 2023, 2024 y 2025, recogió una recomendación de subida salarial general del 4% para el primer ejercicio y de un 3% para los dos siguientes. Incluyó igualmente una cláusula de garantía salarial con una subida adicional del 1% cada año si el IPC de diciembre superaba el incremento pactado para ese año. Y la estadística de convenios ratifica que los incrementos pactados en la negociación colectiva fueron del 3,7% en 2023; del 3,4% en 2024 (una vez aplicadas las cláusulas de garantía salarial por la inflación en ambos casos); y del 3,5% en 2025.

Para cerrar el capítulo retributivo, los sindicatos pedirán a los empresarios que se comprometan a “impulsar complementos salariales que mejoren la capacidad de renta para facilitar el acceso a una vivienda digna, en especial en aquellos convenios colectivos de territorios donde impacte especialmente esta problemática”. Además, instan a abrir espacios de diálogo social para abordar soluciones en materia de acceso a la vivienda en aquellas comunidades autónomas con mayor tensión residencial y en los sectores con mayor implicación, como son, según apuntan, la construcción, la hostelería o el turismo.

Para 11 millones de trabajadores

El documento aborda otras numerosas materias que se negocian anualmente en más de 4.000 convenios colectivos que se negocian y están vigentes. Estos regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de trabajadores asalariados cubiertos directamente por la negociación colectiva.

El texto incorpora otras novedades como un capítulo de Derechos hacia la corresponsabilidad. En él, los sindicatos proponen a los empresarios que los convenios recojan, entre otras cosas, jornadas continuadas o jornadas intensivas una parte del año o algún día a la semana. Asimismo recomiendan que se fomente la adaptación de la jornada, sin reducción salarial, en lugar de optar por la reducción de jornada para el cuidado de familiares, que sí implica una rebaja proporcional del sueldo.