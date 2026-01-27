Y si el decreto cae, ¿qué pasará con las pensiones? Tres escenarios ante la votación clave del Congreso

El incremento de las pensiones en 2026 está en riesgo. El PP ha anunciado que votará en contra del decreto ómnibus que incluye la subida de las prestaciones, dado que el Gobierno ha hecho lo contrario a lo que pedía el principal partido de la oposición: ha mezclado la convalidación de la subida con otras medidas que los populares rechazan. Es el mismo motivo por el que Junts desliza la posibilidad de votar en contra.

Los pensionistas ya han notado el alza general del 2,7% en sus nóminas de enero, abonadas en los últimos días, pero no está claro que esa sea la cuantía que reciban en febrero. En función de lo que suceda este martes en el Congreso de los Diputados y en los próximos días, se abren tres posibles escenarios para las prestaciones de diez millones de pensionistas.

Escenario 1: se aprueba el texto

El decreto ómnibus va más allá de la subida de las pensiones, hasta el punto en que el Gobierno lo cataloga como un “escudo social”. Le concede esta enjundia por las medidas que prorroga, como la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables, la moratoria de desahucios a este mismo colectivo o el anticipo de la jubilación para bomberos forestales. Tanto PP como Junts pedían al Ejecutivo que el Gobierno no se empeñase en este cajón de sastre, que las pensiones fueran por separado, pero finalmente todo va mezclado.

Ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista pueden a estas alturas trocear el decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre. Como mucho, pueden anunciar futuras medidas que contenten a alguno de estos partidos y que les valiesen para apoyar el ómnibus. Podrían incluso plantear esas políticas en el Consejo de Ministros de este martes, pero no es el planteamiento con el que trabaja el Ejecutivo, según indica la Moncloa. Cuando el Gobierno decidió aprobar el real decreto ley con todo mezclado (justo antes de las vacaciones navideñas), el PP ya había dicho que con esa fórmula rechazaría el texto.

Escenario 2: cae el decreto, pero no se nota en las pensiones

De darse este escenario, se parecería al que ya se produjo hace justo un año. En enero, Alberto Núñez Feijóo ordenó tumbar el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones para 2025, porque el Ejecutivo había incluido otras medidas como la cesión de un palacete de París al PNV. Ante las reacciones a ese voto en contra, el líder del PP rectificó y su partido ratificó el segundo decreto que presentó el Gobierno, que también mezclaba medidas de todo tipo pero era menos amplio.

El segundo decreto fue aprobado antes de que se abonase la nómina de febrero, así que los pensionistas no llegaron a notar la momentánea caída del incremento. Si el decreto cae y el Ejecutivo encuentra una solución a tiempo, se repetiría el escenario de entonces.

Escenario 3. Cae el decreto y se materializa en las nóminas

Esta posibilidad es la que entra en terreno desconocido. Nunca antes se había producido el rechazo inicial a la revalorización que se dio el año pasado, pero el Ejecutivo lo enmendó a tiempo. Si el Gobierno no presenta una nueva iniciativa en plazo (las nóminas se abonan en torno al último tercio de cada mes), los pensionistas volverían a cobrar lo mismo que en 2025 en sus nóminas de febrero. Esta situación se alargaría tanto como durase el bloqueo del incremento.

Cabe destacar que el Gobierno puede aprobar un nuevo real decreto ley con la subida de pensiones cuando le plazca. Es decir, el Ejecutivo puede aplicar el incremento otra vez y regiría hasta enfrentarse a la convalidación parlamentaria, que la asentaría o volvería a tumbar. De hacerlo sin mezclar la subida con otras medidas, según han anunciado PP y Junts, la medida saldría adelante.