Más de cuatro millones de trabajadores ganaron poder de compra en 2025 y al menos dos millones lo perdieron

Los precios crecieron en 2025 un 2,7% en promedio anual. Al cruzar ese dato con el incremento de cada nómina en el pasado ejercicio, trabajadores y pensionistas pueden conocer cómo ha evolucionado su poder de compra. Las estadísticas oficiales no aportan el detalle uno a uno, pero sí facilitan datos que permiten aproximarse a una cifra estimada de cuántos perdieron, cuánto se quedaron como estaban y cuántos avanzaron.

Según cálculos de este periódico, al menos dos millones de asalariados del sector privado se han dejado poder adquisitivo por el camino en 2025, frente a unos 4,4 millones que han mejorado su situación. 3,7 millones de empleados por empresas mantuvieron su poder adquisitivo, al igual que los 3,1 millones de trabajadores del sector público y unos ocho millones de pensionistas. Los mayores más vulnerables, unos 2,6 millones, ganaron capacidad de compra.

Estas cifras parten de varias estadísticas, entre las que destaca la de convenios colectivos que distribuye el Ministerio de Trabajo. Este viernes ha publicado su estudio hasta diciembre del año pasado, según el cual los salarios pactados en convenios crecieron un 3,53%. Es decir, el promedio de las nóminas regidas por acuerdos entre sindicatos y patronales ganó ocho décimas de poder adquisitivo en 2025. Es un alza superior a la pactada por UGT, CC OO, CEOE y Cepyme en 2023, que preveía un alza del 3% para este año.

Esta estadística no recoge la situación de todos los asalariados empleados por empresas privadas, se limita a unos 10 millones de los más de 15 millones que hay en España. El desfase se produce porque hay convenios que el ministerio no registra, otros empleados están fuera de convenio y otra parte se articula mediante el salario mínimo interprofesional. La estimación tampoco toma en cuenta a los 3,4 millones de autónomos.

Con el foco en esos 10 millones de trabajadores cuyas condiciones laborales son conocidas, la estadística de Trabajo desagrega por nivel de incremento. 1,98 millones sufrieron un retroceso en su poder de compra, ya que sus nóminas crecieron por debajo del 2,5%. La situación no es similar para todos dentro de ese grupo: la peor parte se la llevan los 104.000 trabajadores cuyas nóminas aumentaron menos de un 1%, seguidos de otros 304.000 con incrementos entre ese nivel y el 1,5%. Otros 797.000 vieron crecer sus nóminas entre un 1,5% y un 2%, lo que implica un recorte de al menos siete décimas.

Al borde de mantener el poder adquisitivo se encuentran los 773.000 asalariados privados con incrementos de sus tablas de entre el 2% y el 2,5%. Es más, el incremento medio de este grupo se sitúa en el 2,47%, así que buena parte de ellos pierde poco más de dos décimas.

La desagregación de Trabajo sitúa 3,74 millones de trabajadores en el siguiente escalón, con incrementos entre el 2,5% y el 3%. Este tramo deja a medio camino la inflación de 2025, así que se puede considerar que estos empleados mantuvieron su poder de compra el año pasado. De nuevo, el incremento promedio de este grupo, 2,96%, se encuentra más cerca de la banda alta, lo que indica un mayor protagonismo de los que ganaron unas pocas décimas que el de aquellos que las perdieron.

La mejor posición es la de 4,43 millones de empleados con incrementos salariales que superan el 3%. Estos trabajadores ganaron poder de compra, en algunos casos con fuerza: según la estadística de Trabajo, el incremento medio de ese grupo es del 4,71%, dos puntos más que los precios. Esta subida está acompasada con la media del total de convenios firmados en 2025 y que afectan a 2,5 millones de empleados, con un incremento promedio del 4,18%.

Todos estos porcentajes hablan de convenios colectivos, que son acuerdos entre trabajadores y empresarios que regulan las condiciones laborales de los primeros. Lo que mide la estadística de Trabajo es eso, no la evolución exacta de las retribuciones, que puede ser mayor o menor en función de varios factores (variaciones en el tejido productivo, con más o menos empleo en sectores mejor o peor retribuidos; alzas que los empleados consiguen sin tomar en cuenta el convenio...).

Los especialistas vienen sosteniendo que los salarios españoles se encuentran en una larga fase de estancamiento, que desde 2007 apenas han ganado poder adquisitivo. Los incrementos del salario mínimo en los últimos años han impulsado las retribuciones más bajas, mejorando la posición de la población más vulnerable, pero las nóminas intermedias y las más altas apenas avanzan. En los últimos años los sueldos crecen algo más que los precios, pero siguen sin compensar el profundo golpe que supuso el subidón de la inflación en 2022 (8,4%, coincidiendo con el inicio de la invasión rusa de Ucrania).

Funcionarios y pensionistas

El sueldo de los empleados públicos ha experimentado dos incrementos a lo largo de 2025. En julio se reconoció un 0,5% pendiente desde 2024, de manera que entonces se incrementaron las nóminas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Después llegó el alza importante, fruto del nuevo acuerdo entre sindicatos y Función Pública, que proyecta una subida del 11% hasta 2028.

A finales de 2025 se aplicó un 2,5%, de nuevo con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Así, aunque el incremento del 0,5% se asocia a 2024, no se consolidó en las nóminas hasta 2025, de manera que formalmente el salario de los trabajadores públicos creció un 3% el año pasado. Tan cerca del 2,7% que crecieron los precios, con una ganancia de unas tres décimas de poder adquisitivo, se puede decir que mantuvieron su poder de compra. Según el pacto de sindicatos y el Gobierno, este año las nóminas avanzan otro 1,5%.

También conservaron su poder de compra la mayoría de los pensionistas. La revalorización de las prestaciones está vinculada a la evolución de los precios del año previo, de manera que en 2025 crecieron por norma general un 2,8% (la inflación media de 2024). Es solo una décima más que este año, así que en 2025 el poder de compra de estas personas se mantiene.

Sin embargo, hay pensiones que sí crecieron más, las de los más vulnerables: las pensiones mínimas y las no contributivas aumentaron entre un 6% y un 9%. Hay unos 2,5 millones de pensionistas que reciben este tipo de prestaciones y que, ante la inflación del 2,7% en 2025, ganaron poder de compra. Los otros ocho ocho millones de pensionistas se quedaron como estaban.

En 2026 las pensiones crecerán de forma general un 2,7%, en línea con la inflación, y las mínimas y las no contributivas entre un 7% y un 11,4%..