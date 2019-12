Madrid extiende su tela de araña para controlar la economía española

Laura Delle Femmine / Carmen Sánchez-Silva

No hay vuelta atrás. La concentración de la actividad económica en las grandes ciudades en general y en las capitales en particular no remite. Ni en España, ni en el resto de Europa. La crisis, en lugar de frenarla, ha propulsado esta tendencia que tiene, en muchos casos, más luces que sombras.

Basta con leer el título del último informe de competitividad regional de la Comisión Europea (CE): Capitals take it all (las capitales se lo llevan todo). Salvo los contados casos de Alemania, Italia y Holanda, este estudio que se elabora desde 2010 cada tres años refleja siempre la misma imagen: las capitales son los territorios que mejor parados salen.

España encaja perfectamente en este patrón: Madrid y el País Vasco son las únicas comunidades que consiguen una puntuación por encima de la media, pero solo el territorio capitalino forma parte de la lista de las 100 regiones más competitivas de Europa, en el puesto 98 sobre un total de 268. Un ranking liderado, en esta tercera edición, por Estocolmo, con Londres y Utrecht empatadas en segundo lugar.

Paola Annoni, autora del informe, confirma que la crisis ha afianzado la polarización y no esconde la gran preocupación que esta tendencia suscita. “La política de cohesión [de la UE] intenta reducir las diferencias, pero finalmente es cada Estado el que tiene que invertir en las áreas más periféricas. Por eso hemos diseñado esta herramienta, para monitorizar si la brecha se está reduciendo o agrandando”, explica. Lograr una conclusión no es sencillo. Como decía León Tolstói en su célebre obra Anna Karénina: “Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su manera”.

El informe de la Comisión se nutre de un maremágnum de variables que han ido cambiando ligeramente con el paso de los años. En Francia, por ejemplo, se nota una ligera convergencia entre la región de París (Île de France) y los tres territorios que vienen inmediatamente después con respecto a la edición anterior del estudio, debido a que el índice de competitividad regional de la primera ha empeorado mientras que el de los segundos ha mejorado. En Rumania, la distancia entre Bucarest y las demás regiones se mantiene elevada, mientras que en España la situación es estable: Madrid sigue a la cabeza y su nota retrocede ligeramente, al igual que casi todas las demás autonomías.

“La crisis no ha cambiado la tendencia porque las actividades que más se basan en el conocimiento, concentradas en Madrid, son las que menos se han visto afectadas”, explica Francisco Pérez, director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Según el último informe elaborado por el organismo y Cotec, Madrid lidera la inversión de activos intangibles. “La brecha no se cerró durante la crisis ni durante la recuperación”, lamenta. Xavier Ferrás, profesor de ESADE, confirma que la feroz competencia internacional por la atracción de inversiones se libra en las grandes ciudades.

Pero este modelo tiene otra cara de la moneda perversa y cada vez más evidente: agranda las desigualdades y frena el ascensor social, creando terreno fértil para populismos y movimientos excluyentes. “Es el enfado que se expresa en las zonas ninguneadas por las metrópolis. Desde un punto de vista económico, las grandes ciudades generan economías de escala, son lugares de aumento de la productividad donde la riqueza tiende a acumularse y donde suelen estar los ganadores de la globalización… Pero si esto va demasiado lejos o no se plantean mecanismos compensatorios, nos podemos encontrar con una quiebra del contrato social”, analiza Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.

El Brexit es un ejemplo elocuente de esta geografía del descontento. El voto a favor de la salida del Reino Unido de la UE se concentró en las zonas periféricas, con menor renta por habitante, edades más avanzadas y niveles educativos más bajos que los grandes centros urbanos, con las excepciones de Escocia e Irlanda del Norte. Al contrario, en Londres ganó la permanencia. En la ciudad donde se sitúa el territorio con la renta per capita más alta de Europa —el oeste del área metropolitana de Londres, con 168.700 euros por habitante en 2017, según Eurostat—, barrios obreros como Havering o Barking, graneros tradicionales del voto laborista, apoyaron la salida.

“En España hay cada vez más zonas susceptibles de votar partidos que expresan enfado”, analiza Steiner. “La solución es complicada, pero hay que hacer algo porque va a más. Hay que garantizar la igualdad de oportunidades, por ejemplo, mejorando la inversión pública para que no haya zonas que se queden atrás”.

En la UE, el 20% de la población más rica tenía en 2016 una renta media 5,2 veces mayor que el 20% de la población más pobre. En España o Italia la brecha es aún más elevada: los más acaudalados ingresan seis veces más. Soo-Jin Kim, jefa de la división de políticas urbanas de la OCDE, matiza que la tendencia a la aglomeración de la actividad económica en los grandes centros urbanos tiene sus pros y sus contras, y añade que la concentración en Madrid es menor respecto a la media de los países que forman parte del organismo, según su último informe, Regions and Cities at a Glance.

Kim menciona que en las capitales se crean círculos virtuosos gracias a la atracción de talento, actividades altamente cualificadas y elevadas inversiones. Estos efectos positivos acaban beneficiando a las zonas limítrofes, hasta 200 o 300 kilómetros de distancia. “Pero también hay desafíos: las desigualdades son muy elevadas no solo entre las capitales y el resto de cada país; las mayores diferencias se producen dentro de las mismas ciudades”. La analista matiza, sin embargo, que todo depende del tipo de gestión que se elige. Son las políticas, asegura, que definen el fracaso o el éxito de un modelo.

“Las ciudades atraen el talento cualificado, con mayores salarios, y eso incrementa la desigualdad”, sentencia Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. “En España todas las comunidades han tenido capacidad para crecer, pero converger es algo más complicado”, alerta Pérez. Y mientras no haya convergencia, las desigualdades se irán agrandando.