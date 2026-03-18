Estos son los cinco finalistas que optan al millón de euros del premio Aena Narrativa
Enrique Vila-Matas, Marcos Giralt Torrente, Nona Fernández, Héctor Abad Faciolince y Samantha Schweblin han sido seleccionados como los autores de los mejores libros de 2025
El premio AENA de Narrativa ya tiene finalistas. El anuncio de este miércoles por la mañana en la librería La Mistral en Madrid ha corrido a cargo de la presidenta del jurado en esta primera edición, Rosa Montero. Los libros y autores seleccionados son: Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince; Marciano, de Nona Fernández; Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente; El buen mal, de Samantha Schweblin; y Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas.
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