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Cultura
premios literarios

Estos son los cinco finalistas que optan al millón de euros del premio Aena Narrativa

Enrique Vila-Matas, Marcos Giralt Torrente, Nona Fernández, Héctor Abad Faciolince y Samantha Schweblin han sido seleccionados como los autores de los mejores libros de 2025

La escritora y periodista Rosa Montero y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante la presentación del nuevo premio el pasado 26 de febrero.Fernando Sánchez - Europa Press (Europa Press)
Andrea Aguilar
Andrea Aguilar
Madrid -
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El premio AENA de Narrativa ya tiene finalistas. El anuncio de este miércoles por la mañana en la librería La Mistral en Madrid ha corrido a cargo de la presidenta del jurado en esta primera edición, Rosa Montero. Los libros y autores seleccionados son: Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince; Marciano, de Nona Fernández; Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente; El buen mal, de Samantha Schweblin; y Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

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