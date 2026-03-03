El escritor portugués Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor de las Letras 2026

El jurado ha destacado su “poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación” y una amplia bibliografía que transgrede los géneros y se dedica a “contar el reverso de la realidad”

El portugués Gonçalo M. Tavares ha sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2026. El jurado ha premiado al escritor, según se lee en el acta, “por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad”.

Tavares ha sido distinguido por la “poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación” de un obra que ha transitado con soltura, durante los últimos 25 años, las lindes entre los géneros literarios. Nacido en Luanda, Angola, en 1970, en su haber se encuentra una serie de libros basados en otros escritores como El señor Valéry, El señor Henri o El señor Brecht (todos publicados en España por Random House), novelas como Mateo perdió el empleo, Un viaje a la India o El reino (en Seix Barral) o Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest (Nórdica). Su vasta obra ha sido traducida a más de cincuenta idiomas y publicada en cerca de 70 países. Es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, con 226 publicaciones en todo el mundo. Su más reciente libro publicado es una obra satírica y distópica titulada O Fim dos Estados Unidos da América (Relogio D’Agua, Lisboa, 2025).

Además de por su imaginación y humor es conocido por su concisión, como un cirujano del lenguaje: “La lectura no consiste solo en leer un texto, sino en levantar la cabeza, ahí empieza realmente buena parte de la creación. Si el libro es muy exhaustivo, didáctico, explicativo, no queda nada para el lector”, decía el autor en una entrevista para Babelia en 2016. También se le destaca su orden y precisión: “Para mí el orden interno es importante (...) De mi padre, ingeniero, me marcó cómo al construir casas pasaba varios meses excavando para fijar los cimientos, y me parecía absurdo, porque en lugar de levantar un edificio hacia arriba trabajaba hacia abajo, en sentido contrario al objetivo. Solo cuatro meses después llegaba al piso 0 y aquello empezaba a subir. Y es que primero hacen falta los cimientos”, añadía.

Tavares es dueño de una formación multidisciplinar, con estudios en Física, Deportes y Arte, y se ha dedicado a la docencia. Actualmente, es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa, una faceta académica que se transluce en su obra a través de una precisión quirúrgica en el lenguaje y una constante exploración de los límites de la lógica y la razón. “Su obra novelesca acoge a unos personajes cuya extravagancia puede imputarse a las más insólitas, extrañas e inesperadas dimensiones de la condición humana”, señala el jurado.

El jurado estuvo formado por Elide Pittarello, Gerald Martin, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar, que decidieron por unanimidad. “El escritor portugués pertenece a la genealogía literaria dedicada a contar el reverso de la realidad”, concluye el jurado.

En las últimas ediciones del Formentor resultaron señalados Hélène Cixous, Pascal Quignard, Liudmila Ulítskaya o César Aira. Dos de los ganadores luego fueron premio Nobel: Annie Ernaux y László Krasznahorkai. El Formentor fue fundado en 1961 por un grupo de afamados editores europeos como Carlos Barral, Claude Gallimard o Giulio Einaudi, y su palmarés histórico cuenta con un buen puñado de esos nombres que aparecen en los manuales de historia de la literatura: Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Witold Gombrowicz o Saul Bellow. Durante los años 60 fue un ineludible foro editorial y literario encarnado en los encuentros celebrados desde los años 30 en el enclave mallorquín que le da nombre.