El profesor de Ronda

José Manuel Rodríguez Delgado fue un neurofisiólogo pionero en el control de la mente mediante la estimulación eléctrica del cerebro. En la predicción se quedó corto

Medio siglo exacto se cumple de la entrevista de Joaquín Soler Serrano a José Manuel Rodríguez Delgado en el programa A fondo, de TVE. Para orientarnos en caso de precisarlo: Rodríguez Delgado (1915–2011) fue un brillantísimo neurofisiólogo español, nacido en Ronda, pionero en el control de la mente mediante la estimulación eléctrica del cerebro. Fue mundialmente reconocido por el desarrollo en la Universidad de Yale del microchip inalámbrico implantado en el cerebro para estimular neuronas, y también reconocido por su influyente ensayo de 1969 Physical Control of the Mind, donde propuso el uso de la neurotecnología “para mejorar la civilización humana”.

Fue mundialmente reconocido a la vez que sabio ignorado por sus paisanos, en chocante contraste con su relevancia internacional. Y eso que su ensayo de 1969 sobre el control físico de la mente generó controversia ética sobre los límites de la tecnología y la autonomía humana, lo que a su autor le llevó a vivir —como él mismo apuntó con ironía y humildad— su “particular momento Oppenheimer”.

La entrevista a José Manuel Rodríguez Delgado en el programa 'A fondo'.

Obviamente, el olvido al que le sometieron sus paisanos le fue convirtiendo en un casi desconocido en su tierra. Y, de hecho, era para mí un completo desconocido el pasado viernes cuando Gonzalo Herralde, que acababa de restaurar para su sello Editrama la entrevista de A fondo de febrero del 76, sugirió que me asomara a YouTube y descubriera a una persona que podía sorprenderme: Rodríguez Delgado. Y añadió en voz baja: “Por su aspecto, recuerda a Peter Cushing”

¿Al actor Cushing tantas veces Drácula? Tenía que aclararlo, y fui directo a la entrevista, quedando absorto, primero, por la asombrosa dicción de aquel científico obsesionado con rebajar la agresividad humana. Y, después, por las sombras malignas que cruzaron su rostro al predecir un alarmante futuro en el que seríamos manipulados sin piedad por la televisión y por todo tipo de medios afines a ella…

En la predicción se quedó corto. Y es lógico porque estaba a medio siglo de donde estamos ahora, justo en estos días en los que ya sabemos que la más peligrosa versión de la IA se halla entre nosotros. Pero no porque se quedara corto carece de interés la entrevista de A fondo. Al contrario, ya que nos permite presenciar en vivo cómo un ser humano, inteligentísimo, audaz, se transfigura ante las cámaras al tratar de comunicar su entusiasmo ante las inmensas posibilidades de desarrollo futuro del cerebro humano. Y el suyo no es un entusiasmo ingenuo, pues recuerda que para Francisco de Asís la levadura del hombre es mala, pero no desdeña que ésta pueda también mejorarse.

La entrevista es extraordinariamente anticuada y optimista. Y lo mismo da cómo queramos verla, pues de ella permanecerá siempre la pasión del entrevistado por mejorar la civilización humana. Además, pensémosla en clave literaria: de la entrevista se desprende que, al igual que en los avances y retrocesos de la escritura de este país, no se trata de escribir cosas nuevas, sino unas cuantas líneas que nos recuerden que podríamos escribir algo nuevo.