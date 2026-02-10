Morante, Roca, Ortega y Aguado cimentan una Feria de Abril con escasas novedades

Escenario de la gala de presentación de los carteles de La Maestranza.

18 corridas de toros, seis novilladas y un espectáculo de rejoneo completan el abono que fue presentado anoche en una gala celebrada en Sevilla

Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, con cuatro corridas cada uno, son los cimientos del abono de La Maestranza de Sevilla para la temporada de 2026, que fue presentado la noche del lunes en una gala celebrada en Cartuja Center de la capital andaluza, y a la que asistieron unas 2.000 personas, según la organización, entre ellas algunos de los toreros anunciados, como Morante de la Puebla, que reapareció en público tras su retirada el pasado 12 de octubre.

Más información El pintor checo Georg Dokoupil elige a Morante para anunciar la temporada taurina en Sevilla

La temporada se inaugurará el 5 de abril, Domingo de Resurrección, el ciclo continuado de la feria se celebrará del 11 al 26 de abril; se recupera, después de 16 años, la corrida del Corpus, el 4 de junio; y la Feria de San Miguel discurrirá entre el 24 y el 27 de septiembre.

18 corridas de toros, seis novilladas y un espectáculo de rejoneo son los festejos que componen el ciclo sevillano, en el que Borja Jiménez, Alejandro Talavante, José María Manzanares, Daniel Luque están anunciados tres tardes hasta un total de 29 toreros entre los que figuran algunos jóvenes como Fabio Jiménez, Aarón Palacio, Molina, Javier Zulueta y Víctor Hernández.

Entre las ausencias, destacan las de Paco Ureña, Fernando Adrián, Curro Díaz, Ginés Marín y Marco Pérez, entre otras.

Nada nuevo en el aspecto ganadero respecto a años pasados, salvo la presentación de Álvaro Núñez y Puerto de San Lorenzo y el doblete de Garcigrande y Hnos. García Jiménez.

Actuación del grupo de acrobacias Dinamic durante la presentación de los carteles sevillanos. Raúl Caro (Efe).

El nuevo empresario de la plaza, José María Garzón, explicó las ventajas para los abonados, —“mis clientes vip”, dijo—, que son las siguientes: por primera vez, gozarán de un 10% de descuento en el precio del abono, 50% de descuento en las novilladas sin caballos, entrada gratuita en la Venta de Antequera, donde se expondrán algunas de las corridas anunciadas, y 10% de descuento en las demás plazas de su empresa, Lances de Futuro.

Todo ello, por vez primera en la historia de esta plaza, se presentó por todo lo alto durante una gala espectacular en la que actuaron el grupo de acrobacias Dinamic, la cantante María Espinosa, el cantaor flamenco Diego Carrasco, la banda del Maestro Tejera, que interpretó el himno nacional, y los clarineros de la plaza sevillana.

Actuaron como presentadores Victoria Collantes y Juanma Lamet, que insistieron en que “se inicia una nueva era de las esencias de Sevilla con vocación de modernidad”, y felicitaron al nuevo empresario “porque tienes la joya de la corona y ojalá la disfrutes muchísimo”.

Entre los dos presentaron las distintas combinaciones de los carteles, y dieron paso a las intervenciones de Garzón, tan emocionado que se limitó a dar las gracias por la confianza depositada en él y contar las ventajas de ser abonado; a Jorge Paradela, consejero de Industria de la Junta de Andalucía, que habló en nombre del consejero de Interior, Antonio Sanz, dedicado a las consecuencias de las últimas lluvias, y al alcalde de Sevilla, que fue el único que recordó a la empresa Pagés, anterior gestora de la plaza. “Quiero dar las gracias”, dijo, “a la entidad que durante 90 años ha gestionado la plaza, y la ha consolidado como el epicentro de la tauromaquia a nivel mundial”.

Durante la gala, la organización comunicó que el empresario celebrará mañana, miércoles, una rueda de prensa para explicar el contenido de los carteles.

Por primera vez, los abonados tendrán un descuento del 10 por ciento sobre el precio de taquilla

Las combinaciones son las siguientes:

Feria de Abril

Domingo 5 de abril. Domingo de Resurrección. Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda (toros de Garcigrande).

Sábado 11. Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez (toros de Alcurrucén).

Domingo 12. Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina (toros de Fuente Ymbro).

Martes, 14. Novillada. Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte (novillos de Talavante).

Miércoles 15. Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio (toros de Santiago Domecq).

Jueves 16. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández (toros de Álvaro Núñez).

Viernes 17. Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado (toros de Domingo Hernández).

Sábado 18. Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano (toros de Victorino Martín).

Domingo 19. Espectáculo de rejoneo. Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (toros de Capea).

Lunes 20. Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo (toros de Hnos. García Jiménez).

Martes 21. José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque (toros de Núñez del Cuvillo).

Miércoles 22. Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda (toros de El Parralejo).

Jueves 23. José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta (toros de Victoriano del Río).

Viernes 24. Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado (toros de Juan Pedro Domecq).

Sábado 25. El Cid, Fortes y José Garrido (toros de La Quinta).

Domingo 26. Manuel Escribano, Pepe Moral y Román (toros de Miura).

Jueves 4 de junio. Corpus Christi. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado (toros de Hnos. García Jiménez).

Feria de San Miguel

Jueves 24 de septiembre. Novillada. Olga Casado, Ignacio Garibay y Manuel Domínguez (novillos de Garcigrande).

Viernes 25. José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega (toros de Puerto de San Lorenzo).

Sábado 26. Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado (toros de Jandilla).

Domingo 27. Morante —si decide torear en San Miguel—, Daniel Luque y Borja Jiménez (toros de Garcigrande).

Novilladas

Domingo 10 de mayo. Carlos Tirado, Mario Vilau y Julio Méndez (La Cercada).

Domingo 17. Uceda Vargas, Gonzalo Capdevila y Mariscal Ruiz (Murteira Grave).

Domingo 31. López Peregrino, Martín Morilla y Ruiz de Velasco (Guadaira).

Jueves 11 de junio. Manuel Olivero, Rodrigo Tenorio y Sergio Rollón (Fermín Bohórquez).