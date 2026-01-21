Morante de la Puebla volverá a los ruedos en Sevilla medio año después de retirarse

José Antonio Morante de la Puebla regresará a los ruedos para torear cuatro tardes en Sevilla este año, según ha confirmado la empresa de la Maestranza. El matador de toros hará el paseíllo el Domingo de Resurrección, dos tardes en la Feria de Abril y el día de la festividad del Corpus Christi. Además, la empresa ha anunciado que “dejará un hueco libre en San Miguel [29 de septiembre], por si el maestro decidiera torear, o en su caso para un torero destacado de la temporada”. En su primera tarde, el 5 de abril, estará acompañado por Andrés Roca Rey y David de Miranda.

El diestro de La Puebla había tomado la decisión de retirarse del toreo el pasado 12 de octubre, al término de su actuación en la plaza de Las Ventas de Madrid, después de una fortísima voltereta y de abrir la puerta grande de Madrid por segunda vez en su trayectoria como matador. Desde entonces, la presión de los aficionados y de las empresas para que reconsiderara ese retiro —que se ha limitado a los meses de descanso otoñal e invernal— no hizo más que crecer. José María Garzón, empresario de la Maestranza de Sevilla, ya adelantaba la posibilidad del regreso en enero: “La presencia de Morante en los carteles de Sevilla es un sueño que tengo, pero ahora no puedo avanzar nada, porque debo esperar el posicionamiento del torero, que aún no se ha producido; depende de él”.

El empresario, nombrado en noviembre del año pasado, acudió a Portugal a palpar las intenciones del torero y volvió a visitarle hace algunos días en la Huerta de San Antonio, la finca de recreo del matador en las orillas del Guadalquivir. Después publicó una fotografía en su estado de Whatsapp en la que caminaba junto a Morante con la leyenda: “soñando...”, que prendió las alarmas. Aunque son las únicas tardes confirmadas de momento para el diestro este año, el responsable de Las Ventas, Rafael García Garrido, ya dijo en Abc que no descarta que toree en 2026 en Madrid, y dejó caer que podría hacerlo en la goyesca.

La de octubre del año pasado no fue la primera vez que Morante de la Puebla abandonaba los ruedos, pero el suceso adquirió una relevancia tan grande que parecía ser la definitiva. El Premio Nacional de Tauromaquia de 2021 ya lo había hecho en tres ocasiones anteriores, y en ninguna dejó de torear más de un año. En 2005 decidió suspender la temporada “por problemas psíquicos”, y volvió meses después de pasar un tiempo en Miami, donde recibió tratamiento médico. En junio de 2007 volvió a suspender su temporada para regresar el 6 de enero del año siguiente. Y se retiró por tercera vez el 13 de abril de 2017, después de una corrida en El Puerto de Santa María donde anunció que se iba por “aburrimiento”, solo para reaparecer el 12 de mayo de 2018 en Jerez de la Frontera.