José María Garzón, nuevo empresario de la plaza de La Maestranza para los próximos cinco años
El contrato con la empresa Pagés ha quedado suspendido después de 93 años de vigencia
José María Garzón (Sevilla, 52 años) es el nuevo empresario de la plaza de toros de La Maestranza para los próximos cinco años en sustitución de la empresa Pagés, dirigida actualmente por Ramón Valencia, cuya familia mantenía la gerencia del coso sevillano desde 1932.
Así lo acaba de anunciar la corporación propietaria de la plaza en un muy escueto comunicado de dos líneas en el que informa del cambio de la empresa gerente sin más explicaciones.
Esta noticia es una sorpresa tan mayúscula como inesperada. Ayer mismo, el blog El toro, por los cuernos analizaba en este periódico la situación y daba por hecho que Ramón Valencia seguiría siendo empresario de la plaza sevillana. La Real Maestranza de Sevilla y la empresa Pagés, una pareja roto y condenada a vivir bajo el mismo techo se titulaba el texto, pero no ha sido así. Al parecer, la pareja estaba más rota de lo previsto y ha acabado en una separación total.
Se desconocen, por el momento, los términos del acuerdo firmado con la nueva empresa, pero no se olvide que el vigente hasta hoy incluía que la empresa debía abonar a la Real Maestranza el 21,88% de la facturación total de los festejos taurinos y el 50% de los beneficios de los demás espectáculos.
José María Garzón ya había sonado como serio aspirante a la plaza sevillana, pero no contaba, en principio, con el aval necesario para ello. Actualmente, es el empresario de las plazas de Córdoba y Málaga, de primera categoría; Santander, Cáceres, Almería, Torrejón de Ardoz y Écija.
