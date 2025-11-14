Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Toros

Los críticos taurinos Antonio Lorca y Carlos Crivell, ganadores de la II edición del Premio Marcelino Moronta

La ANPTE distingue a los dos comunicadores sevillanos, entre ellos el colaborador de EL PAÍS, “por su aportación a la preservación y dignificación de la Tauromaquia”

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los críticos taurinos Antonio Lorca López (Sevilla, 71 años) —colaborador de EL PAÍS— y Carlos Crivell Charnego (Sevilla, 75 años) —colaborador en diferentes medios— son los ganadores del Premio Marcelino Moronta. El jurado de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros (ANPTE), que entrega el galardçon, destaca su “labor en favor de la preservación, promoción y dignificación de la tauromaquia”. Ambos comunicadores se caracterizan por su independencia en el momento de redactar sus artículos y crónicas “siempre al servicio del aficionado para plasmar de manera limpia y sin intereses lo acontecido sobre el ruedo o en el panorama taurino”, según el comunicado emitido por la asociación. La entrega tendrá lugar próximamente en Málaga, dentro de los actos de la XIV Asamblea Nacional de ANPTE.

El premio se otorga a aquellas personas o instituciones que contribuyen a la defensa de la Tauromaquia, basada en los ritos tradicionales de la fiesta, la integridad del toro de lidia y la muerte del toro en la plaza. En su segunda edición, el Premio Marcelino Moronta se concede a ambos críticos de manera conjunta. La propuesta fue presentada por el socio de ANPTE José Luis Fernández, quien destacó la trayectoria de los premiados en ámbitos relacionados con la divulgación de la Tauromaquia y su vinculación con “los valores y prácticas que definen esta manifestación cultural”.

Tanto Lorca como Crivell han participado durante años en distintos espacios informativos, donde han documentado acontecimientos relacionados con la lidia. Los sevillanos han defendido públicamente la Tauromaquia en foros nacionales e internacionales, y han promovido la educación y el respeto hacia la cultura taurina entre las nuevas generaciones de aficionados. A través de artículos publicados en los medios, ambos han expresado planteamientos que coinciden con los principios recogidos por ANPTE. Entre ellos se encuentran referencias a cuestiones como la integridad del toro, la aplicación de los reglamentos o la necesidad de que el público conozca aspectos fundamentales de la lidia.

Un ejemplo citado por ANPTE es un artículo de Antonio Lorca sobre la Feria de San Miguel de Sevilla, en el que plantea una reflexión sobre elementos vinculados a la integridad de la fiesta y a la formación del aficionado: “La excusa de un público ignorante y triunfalista no justifica que todo vale en detrimento de la integridad de la tauromaquia.” Asimismo, se menciona un texto de Carlos Crivell publicado en sevillatoro.es, presentado en forma de carta dirigida a diferentes participantes del sector, en el que expone consideraciones relacionadas con las funciones de presidentes, ganaderos y otros profesionales: “A los presidentes les exigiría que defiendan siempre los intereses de los aficionados. Eso se traduce en aplicar el reglamento, aprobar el toro que corresponde a cada plaza y conceder los trofeos con justicia”.

El año pasado, el premio (creado en homenaje al socio fundador de ANPTE, Marcelino Moronta) recayó en Jesús Hijosa Lucas, alcalde de Villaseca de la Sagra, por la promoción de la cultura taurina en ese municipio de Toledo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Feria otoño Las Ventas

Los toros, la excepción en una España que avanza en la protección de los animales

Esther Sánchez | Madrid

El Congreso rechaza debatir la derogación de la protección cultural a los toros con la abstención decisiva del PSOE

Tommaso Koch | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pantalones deportivos con forro polar. Incluye bolsillos laterales y cintura elástica para mayor comodidad. SOLO 15,25€
Pantalones deportivos con forro polar. Incluye bolsillos laterales y cintura elástica para mayor comodidad. SOLO 15,25€
escaparate
Lámpara de escritorio LED con pinza. Ofrece 3 temperaturas de color y carga por USB. SOLO 14,99€
Lámpara de escritorio LED con pinza. Ofrece 3 temperaturas de color y carga por USB. SOLO 14,99€
escaparate
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 44,95€
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 44,95€
escaparate
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 19,99€
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 19,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_