La temporada taurina sevillana, pendiente de la decisión de Morante de la Puebla

“La presencia de Morante en los carteles de Sevilla es un sueño que tengo, pero ahora no puedo avanzar nada, porque debo esperar el posicionamiento del torero, que aún no se ha producido; depende de él”.

Así se ha expresado esta mañana en Sevilla José María Garzón, presidente de Lances de Futuro, flamante empresario de la plaza de La Maestranza, en un encuentro con los medios de comunicación para exponer sus propósitos iniciales como gerente del coso.

Garzón ha visitado dos veces al torero, la primera en su refugio de Portugal, y la segunda, hace solo unos días, en La Puebla del Río, pero en ninguna de ellas ha encontrado una respuesta definitiva del torero.

Parece que Morante se encuentra bastante recuperado anímicamente, e incluso ha participado recientemente en un tentadero en la finca portuguesa de Álvaro Núñez, pero no es probable que reaparezca en Sevilla esta temporada, ni en abril ni en la feria de San Miguel. El torero es consciente de que debe respetar la solemnidad de su retirada el pasado 12 de octubre en Las Ventas, y de momento no tomará ninguna decisión al respecto, aunque no descarta su participación en la corrida goyesca de Ronda como única actuación del año 2026.

De todos modos, José María Garzón no pierde la esperanza, y de sus palabras se puede deducir que deberá combinar los carteles del abono sevillano sin la presencia del torero. A este respecto, se le recordó una reciente fotografía con Morante que publicó en las redes sociales con el lema de ‘Soñamos’, y dijo que se refería al sueño de estar una tarde con Morante. Añadió que “no tengo una fecha límite para esperarlo, aunque hay unos plazos”. “No sé qué posibilidades hay de que vuelva; es una persona que tiene una enfermedad y no podemos apretar, tenemos que respetar sus circunstancias”, concluyó. Sobre su gestión al frente de la plaza sevillana señaló que “estamos con la máxima ilusión y con toda la responsabilidad, pero aún estamos aterrizando; hemos entrado en una gran casa y tenemos que amueblarla”.

Añadió que la nueva empresa ha asumido el cien por cien del equipo de Pagés", y se centró en uno de los puntos fundamentales de su proyecto: los abonados. “Queremos dar un trato muy especial a nuestros clientes”, explicó, “y nuestro cliente premium es el abonado; les daremos un 10% de descuento y tendrán acceso a otras nuevas experiencias”. Confesó que su meta es aumentar el número de abonados en 600, “lo que nos acercaría a los 3.000”. Creará un abono joven destinado a los menores de 25 años, y anunció la recuperación de la Real Venta de Antequera, en desuso desde hace 38 años, para exponer “cinco o seis corridas” que se lidien en la Maestranza.

Sobre el diseño de la temporada anunció que tras la corrida del Domingo de Resurrección, el 5 de abril, habrá festejos los días 10, 11 y 12 de abril, y el ciclo continuado abarcará desde el 15 de abril, miércoles, al domingo 26. El día del Corpus, 4 de junio, se celebrará una corrida de toros. Entre mayo y junio habrá novilladas con picadores, una de ellas la Final del Circuito de Andalucía. Algunas novilladas de junio se anunciarán los jueves en horario nocturno, y la feria de San Miguel (no habrá toros el 15 de agosto) se celebrará en un fin de semana prolongado, de jueves a domingo, para pasar al 12 de octubre, que seguirá siendo un festejo benéfico. Señaló que su intención es dejar algunos puestos libres en las novilladas picadas y en San Miguel para dar cabida los triunfadores, “pero es algo que tengo de hablar con la Junta para estudiar su idoneidad reglamentaria”.

En el apartado ganadero, Garzón ha confirmado la vuelta de la ganadería de La Quinta y el debut de la divisa de Álvaro Núñez. También retornarán los toros de Puerto de San Lorenzo en un elenco que, en líneas generales, mantendrá la nómina de los últimos tiempos. Sobre la retransmisión televisiva de la Feria de Abril apostó por un modelo mixto que combine la vuelta de las cámaras de la plataforma One Toro, ausentes de la Maestranza en 2025 por desavenencias con la empresa Pagés, con la emisión por Canal Sur que ya se experimentó la temporada pasada. “El tema va por buen camino”, señaló.

Los carteles se presentarán en una gala, al estilo de la que organiza la empresa Plaza 1 en Madrid, antes del 20 de febrero.