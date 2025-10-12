Morante de la Puebla dice adiós al toreo por la Puerta Grande
El torero se ha cortado la coleta de forma inesperada este domingo 12 de octubre en Las Ventas
Morante de la Puebla (46 años, La Puebla del Río, Sevilla) ha decidido retirarse de los toros después de cortar las dos orejas al segundo toro de su lote este domingo. Al finalizar la vuelta al ruedo se dirigió al centro del anillo, y mientras la poza era un clamor, el torero, contra todo pronóstico y de forma inesperada, se cortó la coleta entre la sorpresa general.
Su labor en ese toro comenzó con una espectacular voltereta cuando toreaba con el capote. El torero quedó conmocionado en el suelo, no quiso ingresar en la enfermería y volvió a o cara del tras finalizar el primer tercio.
😢 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘 se corta la coleta en los medios de #LasVentas tras pasear las dos orejas del segundo de su lote.#LasVentas #Hispanidad2025 pic.twitter.com/AJV56NKGcs— Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 12, 2025
Nadie esperaba que hubiera sorpresas, pues el tiro era tan noble como soso y de muy escaso recorrido. A pesar de ello, se inventó una faena preñada de empaque entre el clamor de los tendidos. Mató de una estocada en todo lo alto y se le concedieron las dos orejas.
