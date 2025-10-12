Ir al contenido
Cultura
Toros

Morante de la Puebla dice adiós al toreo por la Puerta Grande

El torero se ha cortado la coleta de forma inesperada este domingo 12 de octubre en Las Ventas

Antonio Lorca
Antonio Lorca
Madrid -
Ir a los comentarios

Morante de la Puebla (46 años, La Puebla del Río, Sevilla) ha decidido retirarse de los toros después de cortar las dos orejas al segundo toro de su lote este domingo. Al finalizar la vuelta al ruedo se dirigió al centro del anillo, y mientras la poza era un clamor, el torero, contra todo pronóstico y de forma inesperada, se cortó la coleta entre la sorpresa general.

Su labor en ese toro comenzó con una espectacular voltereta cuando toreaba con el capote. El torero quedó conmocionado en el suelo, no quiso ingresar en la enfermería y volvió a o cara del tras finalizar el primer tercio.

Nadie esperaba que hubiera sorpresas, pues el tiro era tan noble como soso y de muy escaso recorrido. A pesar de ello, se inventó una faena preñada de empaque entre el clamor de los tendidos. Mató de una estocada en todo lo alto y se le concedieron las dos orejas.

Sobre la firma

Antonio Lorca
Antonio Lorca
Es colaborador taurino de EL PAÍS desde 1992. Nació en Sevilla y estudió Ciencias de la Información en Madrid. Ha trabajado en 'El Correo de Andalucía' y en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Ha publicado dos libros sobre los diestros Pepe Luis Vargas y Pepe Luis Vázquez.
Más información

Un emocionante túnel del tiempo

Antonio Lorca | Madrid

¡Qué buena (y disparatada) la hostilidad entre Morante y Roca Rey!

Antonio Lorca

Archivado En

