El pintor checo Georg Dokoupil elige a Morante para anunciar la temporada taurina en Sevilla

La Real Maestranza de Caballería ha desvelado este lunes el cartel anunciador de la temporada taurina 2026 en Sevilla, una obra del pintor checo Georg Dokoupil que tiene como protagonista a Morante de la Puebla. En el acto, celebrado en el Salón de los Carteles de la plaza de toros, Morante ha bromeado con su condición de modelo, ha felicitado al cartelista y ha deseado suerte al nuevo empresario de La Maestranza, José María Garzón. “Todos vamos a disfrutar de esta feria; va a ser mi reaparición y me encuentro muy responsabilizado con todas las expectativas que hay sobre mí“, ha señalado el matador.

El galerista Fernando Francés, comisionado por la Real Maestranza para hacer el encargo, ha señalado que había pretendido hacer “un homenaje a la tauromaquia y a la figura de Morante, que acababa de anunciar su retirada”. Francés ha desvelado que el autor no cejó en el empeño -ha llegado a pintar varios cuadros- hasta conseguir uno de su plena satisfacción. El propio Dokoupil, un artista adscrito al neoexpresionismo, ha aludido a su fuente de inspiración. “No hay torero que tenga mejor figura”, ha señalado entre aplausos.

La obra de Dokoupil servirá para timbrar todo el billetaje, los programas de mano, trípticos y la cartelería global de los festejos que se celebren en el coso sevillano durante la temporada 2026. La obra, finalmente, engrosará la amplia colección de arte contemporáneo que ha dado nombre al espacio de la plaza de toros en el que se exponen durante todo el año. La obra de Dokoupil se unirá a la cada vez más extensa lista de firmas de prestigio que han aceptado el ofrecimiento de la Real Maestranza para anunciar la temporada taurina sevillana desde 1994 a iniciativa del recordado pintor y caballero maestrante Juan Maestre, decidido impulsor de esta iniciativa que ha ido otorgando al nobiliario una de las colecciones de arte más conocidas de la ciudad.

La colección de carteles, que ha dado nombre al salón que los alberga en la plaza de toros, atesora firmas como las de Luis Manuel Fernández, Miquel Barceló, Carmen Laffón, Botero, Salinas, Luis Gordillo, Hernán Cortés, Norman Foster, el creador mexicano Abraham Cruz Villegas o la austríaca Martha Jungwirth, que firmó el del pasado año. El acto ha servido también para anunciar al periodista Rubén Amón como pregonero taurino del próximo Domingo de Resurrección.