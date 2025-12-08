La novela sobre el aborto clandestino de la Nobel Annie Ernaux se hace teatro en España

Un reducido grupo de mujeres maduras está leyendo en un taller literario la novela El acontecimiento, de la escritora francesa Annie Ernaux (Lillebonne, 85 años). Conocen la crudeza de un texto que narra de manera fría, sin adjetivos, el aborto clandestino de la propia autora, Premio Nobel en 2022, cuando tenía 23 años. Lo han trabajado. No les pilla por sorpresa. Sin embargo, cuando termina el ensayo de la primera adaptación teatral en España del libro no pueden contener la emoción.

Ha sido un experiencia muy viva, muy intensa, en ocasiones muy física, comentan. Hay quien reconoce haber “cerrado las piernas” inconscientemente ante el crudo relato en primera persona de las penurias y la violencia que sufre la estudiante protagonista de la obra que no es otra que Duchesne, el apellido de soltera de Ernaux, que también sube al escenario para narrar su propia historia cuando el aborto era ilegal en Francia e interpelar a la joven que fue.

Se trata de un mismo personaje que se desdobla y adquiere en el escenario los rasgos de las actrices Cristina Correa, que encarna a la escritora que echa la vista atrás a finales de los noventa, y Lía Herbor, la joven profesora de Literatura en ciernes que prepara en 1963 su tesis que le posibilitará ascender de clase social, cambiar de estatus, entrar en otro mundo, ser la primera universitaria de la familia. Un hijo, fruto de un embarazo no deseado, podría truncar por completo sus planes vitales, cancelar sus sueños y obligarla a conformarse con seguir el patrón de otras mujeres de su pueblo natal. Ellas dos llevan todo el peso sobre un escenario casi diáfano, despojado de artificios, como el estilo quirúrgico de Ernaux, en una obra que se estrenará el próximo 11 de diciembre en la sala Espacio Inestable de Valencia.

“Conforme leí la novela me la estaba imaginando sobre el escenario”, explica Correa, que además de actuar también ha dirigido y adaptado la novela, junto con Xavier Puchades. Le interesó de inmediato la temática, pero también la reflexión que plantea sobre “la escritura de la memoria”, sobre el pasado propio. “Creo que es necesario seguir hablando sobre este tema, aunque el aborto sea legal en España, igual que en Francia, donde, por cierto, es también un derecho constitucional. Continuamente se vierten opiniones sobre nuestros cuerpos, se acosa a muchas mujeres a las puertas de las clínicas e incluso se sigue negando el aborto en algunos hospitales públicos por objeción de conciencia”, sostiene la actriz y guionista.

Cristina Correa, Lía Herbor y Xavier Puchades, antes de un ensayo de 'El acontecimiento', el pasado 28 de noviembre. Mònica Torres

Ella es la creadora de la compañía La Perra Coja, que ha asumido el reto de poner sobre las tablas el texto de la Nobel publicado en Francia en 1999 y traducido en España en 2019. La novela ya ha contado en Francia con dos versiones teatrales que han cosechado una buena acogida. Como también la tuvo la adaptación cinematográfica de El acontecimiento, dirigida por Audrey Diwan, que ganó el León de Oro de Venecia en 2021.

Correa no quiso ver la película para no estar condicionada, cuando se empeñó en adaptar el texto. Llamó a su amigo Xavier Puchades, dramaturgo y director escénico con larga experiencia, y se pusieron manos a la obra. Para ello necesitaban el visto bueno expreso de la autora. Se dirigieron a la editorial Gallimard y esperaron con ansiedad la respuesta final. “Ella es un muy estricta y lo querían saber todo, incluso la música de la obra”, comenta la actriz. Finalmente, la Nobel les dio los derechos para su adaptación en España, pero no en exclusiva, como suele hacer con su obra, con el fin de no limitar su divulgación.

“Creo que el tono de la novela, alejado del victimismo y de una emotividad fácil, es un acierto para mostrar lo que le sucede a una mujer cuando pierde el control de su vida y la libertad de ser dueña de su cuerpo. Porque las palabras de esta novela son expresión carnal de los cuerpos de las mujeres, no solo de los años 60 en Francia, también de tiempos pasados, de nuestro presente y, por lo que parece, de nuestro posible futuro", comenta Correa, de 47 años, nominada a dos Premios Max como autora y actriz revelación en 2020 por Homenaje a una desconocida.

Puchades asiente y coge el testigo. A él le interesó también desde el principio el componente social de lucha de clases, tan presente en toda la literatura de Ernaux. “El derecho a abortar te permite también poder contar con un ascensor social. Las mujeres con pocos recursos lo tienen mucho más difícil incluso ahora que es legal. Si tienes dinero, puede que ni te plantees ir a la Seguridad Social que, por otra parte, en la gran mayoría de las autonomías te deriva a la privada”, dice el dramaturgo de 52 años, ganador del Premio Internacional LAM de la Fundación SGAE por La generosidad (2024).

La actriz y también autora Lía Herbor, de 24 años, señala “una frase en la obra” que le gusta repetir: “En el amor y en el placer no siento que mi cuerpo sea diferente al de un hombre”. Sin embargo, las consecuencias de un embarazo no tienen nada que ver para un hombre y para una mujer, otros de los aspectos que describe con precisión la obra de Ernaux, apunta. “Creo que es clave hablar de la problemática, porque el derecho al aborto parece estar siempre en tela de juicio y es una de esas cosas que pueden ser fácilmente arrebatadas. Es un derecho que no hay que dar por sentado”, agrega.