La Conferencia Episcopal Española premia a ‘Lux’ de Rosalía y ‘Los domingos’ de Ruiz de Azúa

Los Premios ¡Bravo! 2025 también han reconocido al periodista Fernando Ónega con el galardón especial y al escritor Javier Cercas en la categoría prensa

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha premiado este jueves a Rosalía por su disco Lux y a la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa por su película Los domingos, en la 56 edición de los Premios ¡Bravo! 2025. Con estos reconocimientos la Iglesia reconoce “la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos”. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ya había manifestado en la Asamblea Plenaria de la CEE que tanto Lux como Los domingos hablan del “giro católico” que a su juicio está viviendo la sociedad. “Esta expresión que ha tenido también expresiones artísticas, un disco de una extraordinaria cantante española”, aseguró, para después agregar sobre la película: “Una obra de cine, una expresión también, de una u otra manera, de la belleza”.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, también manifestó que el nuevo disco de Rosalía es un “canto a la luz que los jóvenes necesitan encontrar y la religión les puede ayudar”, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, escribió una carta dominical a la artista y dijo que le gustaría tomar un café con ella. En su escrito decía: “Cuando hablas de una sed que el mundo no puede satisfacer, que solo Dios puede llenar ese vacío, me viene a la cabeza la búsqueda del sentido que atraviesa la película Andrei Rublev, de Tarkovsky. Como él, tú pareces vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinación hacia lo que trasciende”.

Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa ha sido ampliamente reconocida también, incluso ganó la Concha de Oro de la 73ª edición del festival de San Sebastián. La película cuenta la historia de una chica de 17 años de una familia de clase media-alta, de Bilbao, que es educada en un colegio religioso y anuncia a sus cercanos que quiere ser monja e ingresar en un convento de clausura.

El premio especial otorgado por la Conferencia Episcopal Española ha recaído en el periodista Fernando Ónega, quien fue jefe de prensa del expresidente Adolfo Suárez. El escritor Javier Cercas, autor del libro El loco de Dios en el fin del mundo, sobre el fallecido Papa Francisco, ha sido destacado en la categoría prensa.

La entrega de premios será el próximo 17 de mayo, en marco de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2026.