Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Obituarios

Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y de Primal Scream, a los 63 años

El músico había anunciado recientemente una gira de charlas por Reino Unido

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

De la importancia de Gary Mani Mounfield, que ha muerto a los 63 años, en la música británica dan cuentan los muchos mensajes de músicos esta mañana en sus redes sociales. Todos se pueden resumir en el escrito por el vocalista de Oasis, Liam Gallagher: “Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”. El anuncio del fallecimiento del que fuera bajista primero de The Stone Roses y luego de Primal Scream lo ofreció su familia a través de redes sociales. Su hermano, Greg Mounfield, publicó en Facebook una foto del músico con su esposa Imelda, que falleció en 2023 a causa de un cáncer, y escribió: “Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary”. Tenía 63 años y la familia no ha revelado la causa del deceso. The Times está informando de que el bajista falleció en su casa en Stockport, al noroeste de Inglaterra, tras “desplomarse”. Mani había anunciado hace poco una larga gira de conferencias por el Reino Unido, desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027, para hacer repaso de su carrera artística.

Mounfield fue parte de la banda de rock The Stone Roses desde 1987 hasta 1996 y participó en dos de sus discos oficiales. Tras la separación del grupo, formó parte de otras bandas y finalmente se unió al grupo escocés Primal Scream, donde se mantuvo hasta 2011. Ese año volvió a reunirse con los Roses cuando volvieron a presentarse en vivo.

Ante la muerte del bajista, Ian Brown, el vocalista de The Stone Roses, publicó en la red social X: “Descansa en paz Mani X”. ELa vocalista de Happy Mondays, Rowetta, ha asegurado: “Te voy a extrañar muchísimo. Todo mi amor para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y amaron”. Tim Burgess, de The Charlatans, lo despidió con: “Uno de los mejores en todos los sentidos; un amigo entrañable”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Andrés Muñoz sostiene camisetas de segunda mano de bandas de música que se venden en su tienda de ropa 'vintage' Back of the Closet de Huntington, Nueva York

Una camiseta usada con la cara de Nas por 23.000 euros o el gran negocio de las prendas ‘vintage’ de músicos: “Es como si fueran una obra de arte”

Ixone Arana | Madrid

Cincuenta años de The Runaways: “Enamorarse, emborracharse, ir pasadas de drogas y odiar a alguien”

Mar Padilla | Barcelona

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 geolocalizada y homologada. COMPRA POR 37,60€ (16% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 geolocalizada y homologada. COMPRA POR 37,60€ (16% DE DESCUENTO)
escaparate
Pack de 3 calzoncillos de Calvin Klein con un 51% DE DESCUENTO. COMPRA POR 22€
Pack de 3 calzoncillos de Calvin Klein con un 51% DE DESCUENTO. COMPRA POR 22€
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Finish Powerball con 2 packs de 80 pastillas cada uno. COMPRA POR 21,14€ (51% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_