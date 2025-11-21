Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y de Primal Scream, a los 63 años

De la importancia de Gary Mani Mounfield, que ha muerto a los 63 años, en la música británica dan cuentan los muchos mensajes de músicos esta mañana en sus redes sociales. Todos se pueden resumir en el escrito por el vocalista de Oasis, Liam Gallagher: “Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”. El anuncio del fallecimiento del que fuera bajista primero de The Stone Roses y luego de Primal Scream lo ofreció su familia a través de redes sociales. Su hermano, Greg Mounfield, publicó en Facebook una foto del músico con su esposa Imelda, que falleció en 2023 a causa de un cáncer, y escribió: “Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary”. Tenía 63 años y la familia no ha revelado la causa del deceso. The Times está informando de que el bajista falleció en su casa en Stockport, al noroeste de Inglaterra, tras “desplomarse”. Mani había anunciado hace poco una larga gira de conferencias por el Reino Unido, desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027, para hacer repaso de su carrera artística.

Mounfield fue parte de la banda de rock The Stone Roses desde 1987 hasta 1996 y participó en dos de sus discos oficiales. Tras la separación del grupo, formó parte de otras bandas y finalmente se unió al grupo escocés Primal Scream, donde se mantuvo hasta 2011. Ese año volvió a reunirse con los Roses cuando volvieron a presentarse en vivo.

Ante la muerte del bajista, Ian Brown, el vocalista de The Stone Roses, publicó en la red social X: “Descansa en paz Mani X”. ELa vocalista de Happy Mondays, Rowetta, ha asegurado: “Te voy a extrañar muchísimo. Todo mi amor para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y amaron”. Tim Burgess, de The Charlatans, lo despidió con: “Uno de los mejores en todos los sentidos; un amigo entrañable”.