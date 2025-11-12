Argelia acepta una petición de Alemania para indultar al escritor franco-argelino Boualem Sansal

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, recibió la noticia con “alivio”, después de que la condena a cinco años de cárcel generara tensiones entre ambos países

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, ha aceptado indultar al escritor franco-argelino Boualem Sansal, encarcelado desde hace un año en el país africano y sentenciado a cinco años de prisión, después de una petición en este sentido presentada por su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

“El presidente de la República ha respondido favorablemente a esta demanda, que ha juzgado importante ante su carácter humanitario”, ha sostenido la Presidencia argelina en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook, donde especifica que Alemania “estará encargado del traslado y el tratamiento” de Sansal, que sufre cáncer de próstata.

Un tribunal de Argelia ratificó en julio la condena a cinco años de cárcel contra Sansal tras el proceso de apelación después de la sentencia dictada contra él a finales de marzo por “atentado contra la unidad nacional” y “publicaciones contra la seguridad y la estabilidad del país”, entre otros cargos.

Sansal de 76 años, fue sentenciado el 27 de marzo a cinco años de cárcel y el pago de una multa de 500.00 dinares, en medio de las tensiones entre Argelia y Francia, que ha reclamado a las autoridades argelinas que procedan a su excarcelación. La Fiscalía había pedido previamente que esta pena fuera elevada a diez años de prisión durante el proceso de apelación.

El caso abierto contra Sansal deriva de su detención en el aeropuerto de Argel tras la publicación de una entrevista concedida a un medio francés de tendencia ultraderechista en el que afirmó que París cedió territorio marroquí a Argelia durante la era colonial, palabras consideradas por Argel como una afrenta a su soberanía nacional.

Alivio en Francia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, recibió con “alivio” la decisión del presidente argelino de indultar al escritor franco-argelino, cuya condena tensó las relaciones entre los dos países. En una intervención en la Asamblea Nacional, Lecornu expresó también su esperanza de que el escritor pueda “reunirse con su familia lo antes posible” y “recibir tratamiento médico”. Asimismo, dio las gracias “de todo corazón a todos los que contribuyeron a esta liberación, fruto de un enfoque respetuoso y sereno”, dijo.

Macron, así como miembros del Gobierno francés y numerosas personalidades francesas, pidieron reiteradamente a las autoridades argelinas liberar a Sansal, nacido en Argelia y nacionalizado francés en 2024. La solidaridad con el escritor argelino no se limitó en Francia, sino que se extendió a Europa y a países de América Latina.

Sansal es conocido en Francia por sus opiniones contra el islamismo y ha sido galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. Su primera obra, El juramento de los bárbaros (1999), recibió los premios a la Ópera Prima (Prix du Premier Roman) y Trópicos (Prix Tropiques).