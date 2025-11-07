Así ha sido la actuación con la que Rosalía ha deslumbrado en LOS40 Music Awards

La cantante interpreta ‘Reliquia’ en el primer directo de su nuevo disco, ´Lux’, en la gala de la emisora celebrada en el Roig Arena de Valencia

Cuatro minutos le bastaron a Rosalía para emocionar el valenciano Roig Arena, donde se celebran este viernes LOS40 Music Awards. La arista catalana abrió la gala. Las luces no se habían encendido cuando sonaron las cuerdas de Reliquia en los primeros segundos, interpretadas en directo por una orquesta. Después apareció rodeada de cruces encendidas que proyectaban la letra de la canción. La cantante presentó por primera vez en directo un tema de Lux, su tan esperado cuarto álbum, publicado este viernes. Solo un rayo de luz —no podía ser de otra manera— alumbraba el lugar donde daba vueltas la artista sobre el escenario. Unas 18.000 personas gritaron y aplaudieron con fuerza cuando la iluminación comenzó a parpadear rápidamente justo antes de llegar al final. En el último minuto de la canción volaron desde el techo cientos de papeles que parecían las partituras tan presentes desde que anunció su disco. La breve actuación fue una exhibición vocal, con algún fallo en el micrófono.

La canción comienza con los instrumentos de cuerda de la orquesta, pero luego va apareciendo en un segundo plano un ritmo electrónico que confiere a la pieza una pátina contemporánea. En los últimos segundos del tema explota un ritmo que recuerda al drum and bass de los noventa. También se escuchan palmas, que jalonan buena parte del álbum como una de sus señas de identidad, el flamenco. La letra es una guía turística de las aventuras de la protagonista por el mundo: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A, los heels en Milán, la sonrisa en U.K.“, canta la artista. También le pasan cosas en ciudades españolas: en Jerez, Barcelona, Madrid y Granada.

Otro momento de la actuación de Rosalía. Los40

Reliquia es el segundo tema de Lux, una canción que se pudo escuchar el pasado martes en Spotify durante unos minutos. Luego, desapareció. Fue una de las filtraciones que han sedimentado el lanzamiento del cuarto disco de Rosalía, acompañado de una campaña de promoción que ni mucho menos ha terminado. Hoy ya se puede escuchar todo el disco en las plataformas de streaming y se puede adquirir en formato físico, aunque la edición digital contiene tres temas menos. La versión completa, que dura una hora, solo se puede escuchar en las ediciones de vinilo y compacto.

Antes de la actuación, la artista catalana ya acaparó toda la atención. Rosalía transformó la alfombra roja en una masiva petición de autógrafos. No hubo duda alguna cuando llegó: el caos la anunció. Vestida, contra todo pronóstico, completamente de negro, avanzó menos de 10 metros y respondió como pudo a las preguntas que le gritaban los periodistas que la seguían saltándose el cordón que separa a las cámaras profesionales del glamur de las estrellas. Con un top emplumado y unas gafas-máscara que cubrían la mitad de su rostro, la artista —la más esperada de la noche— se despidió en tres minutos. Con esa imagen opuesta a la de monja vestida de blanco que protagoniza la portada de su nuevo álbum, la artista confesó que se sentía “sorprendida por las ganas que la gente tenía de escucharlo”.

Rosalía interpretó 'Reliquia', de su nuevo disco, 'Lux'. Los40

También fueron protagonistas en la alfombra roja los artistas que optaban a algún premio en la gala. Encabezaban las nominaciones Aitana, Ed Sheeran, Myles Smith, Dani Fernández, Dani Martín, Quevedo, Feid, Bad Bunny, Beéle, Emilia, Kapo, Mora, Morat, Rauw Alejandro, Karol G, Lola Indigo y Sebastián Yatra.

Es la primera vez que Valencia acoge la ceremonia anual que la radio musical del Grupo Prisa (editor de EL PAÍS) viene celebrando desde hace casi 20 años.