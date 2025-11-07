Aitana y Ed Sheeran, triunfadores de LOS40 Music Awards en una gala donde brilló Rosalía

La gala, celebrada en el Roig Arena de Valencia, fue un clamor a favor de los afectados por la dana

La noche prometía desde el inicio. Rosalía encendió la gala con la primera puesta en directo de una de las canciones de Lux, su recién estrenado cuarto álbum. Acompañada por una orquesta, el tema Reliquia resonó en el Roig Arena de Valencia, que acogió por primera vez LOS40 Music Awards Santander. Los dos triunfadores de la noche fueron Ed Sheraan, con tres galardones, mejor artista internacional, mejor disco por Play y Global Icon; y Aitana, con dos de los premios gordos, mejor artista española y mejor gira por Metamorfosis Season —que concluyó con tres conciertos abarrotados el pasado julio—. “Este premio se lo quiero dedicar a Valencia, a todos los afectados por la dana”, expresó Aitana. También hicieron doblete Dani Fernández, Dani Martín o Emilia.

Después del inicio de gala con Rosalía, la segunda sorpresa de la noche sucedió una hora después. Ed Sheeran apareció solo con su guitarra y su éxito Perfect. Cuando, inesperadamente, Aitana se sumó a mitad de la canción. Los dos grandes triunfadores de la noche juntos en el escenario. Durante la alfombra roja, la cantante admitió “estar nerviosa”. Apenas se notó: cantó con mucha confianza junto a Sheeran. Aitana suma 31 nominaciones en LOS40 Music Awards, un récord entre los músicos en la velada de anoche.

Rosalía durante la interpretación de 'Reliquia' en el Roig Arena. Los40 (EFE)

Otro momento a destacar fue el homenaje audiovisual que le hicieron a Rosalía por su trayectoria en la música: “No es casualidad, ni suerte”, se escuchó en el vídeo musicalizado con su álbum Lux: “Es inconformista, generosa y un ejemplo para sus compañeros. Siempre con el objetivo de superarse”. Tras estas palabras, le entregaron el primer Global Icon de la gala el cual dedicó, al igual que muchos de los premiados, a las víctimas de la dana: “Seguimos pensando en vosotros”, exclamó. Antes de la actuación, la artista catalana ya acaparó toda la atención. Rosalía transformó la alfombra roja en una masiva petición de autógrafos. No hubo duda alguna cuando llegó: el caos la anunció. Vestida, contra todo pronóstico, completamente de negro, opuesta a aquella imagen de la monja vestida de blanco que protagoniza la portada de su nuevo álbum, el cual, confesó en ese breve tiempo, le “ha sorprendido por las ganas que la gente tenía de escucharlo”.

Durante cuatro horas, el escenario del Roig Arena —inaugurado hace solo unos meses tras una inversión de 400 millones de euros por el presidente de Mercadona, Juan Roig— albergó las actuaciones de Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Beéle, Emilia, Dani Fernández, Nil Moliner, Danny Ocean, Kapo y otros artistas. La coraza multicolor del recinto acogió a 18.000 personas que disfrutaron en directo la vigésima edición de los premios.

Dani Martín, que interpretó 'Zapatillas', de su etapa en El Canto del Loco, anoche en Valencia. Alberto Saiz

En la categoría Global Latina, Feid se consagró como fenómeno del año en Colombia y su gira Fastest Tour fue premiada como la mejor. Al subir a recoger el primer galardón de la noche, prometió: “Vamos a cantar, a perrear y a llorar”. La cantante argentina Emilia también celebró dos galardones: mejor artista latina y mejor canción urbana con Blackout. Bad Bunny ganó el álbum urbano en esta categoría, sin embargo no estuvo presente: “No hay quien lo saque de Puerto Rico”, dijeron entre risas. Otro premio importante se lo llevó Mora por mejor artista urbano: “Valencia, esto es por ustedes”.

Dani Martín se llevó los galardones a mejor artista en directo y mejor canción por El último día de nuestras vidas. Momentos antes corría con la energía de un adolescente al interpretar el éxito Zapatillas —de su anterior banda El Canto del Loco—. El público estalló con tan solo escuchar su nombre. El exvocalista de la exitosa banda cantó su nuevo tema, Veinticinco, que hace referencia a los años que pronto cumple en la música.“Vivo un éxito que no está de moda. Cuando casi tienes 50 años, este premio vale más que los del principio”, expresó el cantante. Y añadió: “Para mí es muy importante ver en los escenarios a gente como Dani Fernández, que llevan ese ADN que me representa”. Fernández fue reconocido con el premio a mejor álbum por La jauría y su canción ¿Y si lo hacemos?, junto a Valeria Castro, le valió para ganar el galardón a mejor colaboración. “La música es un refugio, espero que para Valencia sea igual por todo lo sufrido el año pasado”, dijo Fernández al recibir el premio y aprovechó para dedicarlo a Valeria Castro, quien estaba ausente.

Los colombianos Morat durante su actuación en Los40 Music Awards.

Las entradas al evento se agotaron en tan solo 90 minutos. La edición anterior llenó por completo el Palau Sant Jordi en Barcelona, en una gala que se volcó en el apoyo a los afectados por la dana. Esta noche, apenas a unos pocos kilómetros de lo que hace un año todo era catástrofe, el Roig Arena se convirtió en un acto de solidaridad y símbolo de resiliencia. La primera edición de los LOS40 Music Awards fue en 2006, en lo que hoy es el Movistar Arena, en Madrid. Dos décadas después, los galardones se consolidan como uno de los grandes escenarios de la música en español. La gala anual, organizada por la emisora musical del grupo PRISA —editora de EL PAÍS—, es capaz de unir a distintas generaciones de artistas y público bajo una misma celebración.

La gala, conducida por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo, se emitió en directo por la web, la app y el canal de YouTube de LOS40, además de la plataforma Divinity y Mediaset Infinity. Horas antes de la gala, pasaron por la alfombra roja y el programa especial El Preshow varios artistas de los cuales destacaron el grupo colombiano Morat, donde Cris Regatero, Karin Herrero, Aitana Jerez y David Álvarez entrevistaron a su llegada al recinto.

Pasaba de la medianoche cuando el Roig Arena se transformó en un cuarto azul gigante. Aítana apareció en al menos cinco pantallas, cuando una cámara comenzó a seguirla mientras todos esperaban a que apareciera sobre el escenario. Miles de pulseras a lo largo de las gradas se iluminaban como estrellas durante la tan esperada actuación de la barcelonesa, que cerró la gala de LOS40 Music Awards con su éxito Superestrella. Rodeada de una veintena de bailarines, Aitana despedía la velada acompañada con la euforia del público.

Ganadores de LOS40 Awards

En la categoría España, los premios grandes se los llevó Aitana como Mejor Artista y Gira por Metamorfosis Season. Dani Martín levantó las estatuillas por Mejor Canción con El último día de nuestras vidas y Mejor Artista en directo. La ganadora de Artista Revelación fue la compositora Naiara. Dani Fernández se hizo con los premios de Mejor Álbum con La jauría y Mejor Colaboración por ¿Y si lo hacemos? junto a Valeria Castro. El mejor vídeo musical fue para Haz lo que quieras conmigo de Walls. El evento o festival musical del año se lo llevó Love the twenties (Share Music). Mientras Nil Moliner ganó el premio Artista “Del 40 al 1” y Bombai se llevó el galardón de Artista LOS40 Summer Live.

En la categoría internacional, Ed Sheeran ganó Mejor Artista y Mejor Álbum por Play. Myles Smith se hizo con el premio de Mejor Canción por Stargazing. Mientras el Mejor Artista Revelación se lo llevó HUNTR/X.

En la categoría Global Latina, Emilia se hizo con dos premios por Mejor Artista y Mejor Canción Urbana por Blackout junto a Tini y Nicky Nicole. El Mejor Artista Revelación fue para De la rose. El premio al Mejor Álbum Latino se lo llevó Beele por Borondo. Bad Bunny se haría con el galardón al Mejor Álbum Urbano con Debí tirar más fotos. La Mejor Canción Latina fue Capaz de Alleh y Yorghaki. Rauw Alejandro ganó Mejor Vídeo Musical con Carita Linda. El mejor artista en directo fue Morat. Mientras Feid ganó como Mejor Gira con Fastest Tour. La mejor colaboración urbana se la llevaron Nicky Jam y Beele por Heikka.

Los Global Icon de la noche fueron para Ed Sheeran, Rosalía, Nicky Jam y Pablo Alborán.