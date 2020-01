Málaga y el cine: una larga historia de amor

Si la relación entre Málaga y el cine fuese una película, sería una romántica. Con protagonistas que empiezan como amigos y acaban enamorándose. Con tramas llenas de altibajos, reconciliaciones y mucho glamur. La gala de los premios Goya, que se celebra este sábado, sería el clímax. Los extras, los 3.200 invitados que acudirán a la ceremonia en el palacio de los deportes José María Martín Carpena. Y los secundarios, un lujo: la lista de actrices y actores de cuna malagueña es larga. La homenajeada con el Goya de Honor, Marisol y el candidato como mejor actor (que también opta al Oscar) Antonio Banderas, son los mejores ejemplos. Sin olvidar a quien ostenta el récord de nominaciones, Antonio de la Torre, que acumula 14. María Barranco, Miguel Herrán, Kiti Mánver, Maggie Civantos, Adelfa Calvo, Joaquín Núñez o Salva Reina también son hijos de esa relación entre la capital de la Costa del Sol y la cinematografía.

Tras Barcelona (2000) y Sevilla (2019), Málaga es la tercera ciudad que acoge la gala de los premios Goya más allá de Madrid. El año pasado, cuando acabaron los actos en la capital sevillana, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, dijo que ellos van donde se les quiera. Málaga no tardó en levantar la mano. Poco tiempo y dos millones de euros después, los deseos de la capital de la Costa del Sol se hacían realidad. La Academia devolvió el gesto programando dos semanas de actividades —“el doble que el año pasado en Sevilla”, subrayan desde la institución— que han hecho que la ciudadanía viva inmersa en una burbuja cinéfila.

“Si hay un sitio que vive el cine es Málaga. Estamos convencidos de que la gente se volcará en los premios”, aseguró este lunes Silvia Abril, que junto a Andreu Buenafuente presentarán el acto. Efectivamente, la ciudadanía lo ha hecho a pesar del mal tiempo de esta semana. Han podido hacerse una foto con una réplica del premio o en una reproducción del photocall por el que desfilarán las estrellas. Acudir a la gala es otra historia. Hasta las instituciones que han sufragado los gastos han tenido problemas para repartirse las 60 entradas dobles que correspondían a cada una. Otra opción, sólo para clientes de American Express, era adquirirlas a 1.600 euros por persona.

También ha habido colas frente al Cine Albéniz para asistir a las proyecciones de películas nominadas con presencia de alguno de sus protagonistas. El primero fue Antonio Banderas, apenas dos horas más tarde de conocer que aspiraba al Oscar. Después, Antonio de la Torre. Benito Zambrano, Natalia de Molina, Santiago Segura, Toni Acosta… “Estamos disfrutando de las actividades”, dice Rakesh Narwani, realizador y productor en Objetivo 50 Film. “Los Goya son un premio para la ciudad y la guinda para colocar a Málaga en el foco de atención del mundo audiovisual a nivel nacional”, subraya el malagueño.

“Todo lo que fomente la llegada de rodajes y la creación de industria aquí, como la gala, me parece un acierto”, añade Salva Reina, protagonista de Malaka, una de las series que han tenido a Málaga como protagonista en 2019, al igual que Toy Boy o Brigada Costa del Sol. Se han rodado otras muchas. The Crown y Warrior Nun, ambas de Netflix, son la punta del iceberg. Solo ellas han dejado 17 millones de euros en tierras malagueñas, aunque la inversión global de los 186 rodajes que se celebraron en 2019 asciende a 23 millones, según los datos de la Málaga Film Office. “Que los Goya pongan a Málaga en el mapa es bueno y que la gente pueda acercarse al cine español, una gran idea y oportunidad”, insiste Peter Welter, productor ejecutivo de Fresco Film, que desde que se encargó del rodaje de Juego de Tronos no ha parado de crecer.

Welter, sin embargo, se pregunta: “¿Los dos millones que se ha gastado la ciudad en esta gala no podrían haber servido para crear industria, para convertirse en un centro de producción audiovisual de verdad?”. Su sensación es la de parte del sector audiovisual: los Goya aportan pocos beneficios a largo plazo. A corto, es la hostelería la que más sonríe, con un aumento de ocupación en hoteles y más reservas en restaurantes. La cuesta de enero ha tenido, este año, menos pendiente.

Los focos se encenderán el sábado en un palacio de los deportes transformado. El quinteto inicial que conforman cada semana los jugadores del Unicaja será sustituido por el tándem formado por Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que han prometido una gala visual y dinámica. Actuarán Jamie Cullum, Amaia o Rayden, Banderas mostrará parte de su musical A Chorus Line y Marisol deshojará la margarita de su presencia para recoger su premio. Cuando se apaguen los focos, la película protagonizada por Málaga y el cine no decaerá. En menos de dos meses, entre el 13 y el 22 de marzo, llegará una nueva edición del Festival de Málaga, cuyos equipos ya trabajan a toda máquina. El telón nunca se cierra en la ciudad del celuloide.