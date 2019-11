Amazon desafía el precio fijo del libro con una campaña de descuentos

Amazon ha decidido comprobar esta semana hasta dónde puede estirar las excepciones de la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, aprobada en octubre de 2007. La norma regula el precio fijo de los libros en España, que se estableció como una medida protectora del pequeño librero para que pudiera defenderse de las grandes cadenas, con capacidad para desplegar campañas comerciales más agresivas. Doce años después, un nuevo actor domina la escena: la gran plataforma digital, que acaba de lanzar una campaña denominada Fiesta del librocon una rebaja del 25% del precio habitual en una cantidad limitada de títulos. Es un descuento superior al que contempla la legislación, que estipula descuentos del 5% (aplicables siempre que el vendedor lo desee) y solo permite rebajas del 10% en ocasiones especiales como el Día del Libro o determinadas ferias, congresos y exposiciones.

No se puede sobrepasar ese límite, salvo en contadas excepciones, recogidas en el artículo 10 de la Ley. Y a una de ellas es a la que se ha acogido Amazon para ofertar este descuento del 25%. En la cláusula i se afirma: “El librero o detallista podrá aplicar precios inferiores al de venta al público a los libros editados o importados transcurridos dos años desde la última edición siempre que hayan sido ofertados por los mismos durante un período mínimo de seis meses. La oferta y exposición de estos libros deberá realizarse separada y suficientemente indicada de la de los libros sujetos a precio fijo”.

La controversia está en la expresión “oferta y exposición”. La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) está valorando denunciar a la multinacional por vulnerar la ley, puesto que entienden que el término “expuesto” no alude a estar disponible online. Javier López Yáñez, director de CEGAL, explica que cuando se creó la norma no se pensó en la venta en Internet. De ahí que entienda que solo afecta a los libros de stock que una librería ha expuesto en su escaparate y retiene en sus almacenes. “Y no en los almacenes de los editores con los que ha llegado a un acuerdo para rebajar los precios. Es un falseamiento: ni es leal con la ley ni con el espíritu del precio fijo”, explica el responsable de CEGAL.

El Ministerio de Cultura reaccionó ayer con cautela ante la protesta de los libreros. “Tenemos la sensación de que Amazon podría estar haciendo un uso ventajista del lenguaje en la apariencia de su promoción, porque conforme a la ley solo unos libros muy determinados (por ejemplo, los descatalogados o aquellos editados o importados transcurridos dos años desde la última edición siempre que hayan sido ofertados por el librero o detallista durante un periodo mínimo de seis meses) pueden tener descuentos superiores al 10%”. Si se confirma que esos descuentos no son conforme a ley, el Ministerio anuncia que tomará “las medidas oportunas”.

Paradójicamente, uno de los libros incluidos en la campaña de descuentos de Amazon es una obra escrita por el anterior ministro de Cultura, Máximo Huerta. Amazon llegó a un acuerdo con la editorial Mueve tu lengua para rebajar de 15 euros a 11,25 Elsa y el mar (2016), escrito por Huerta e ilustrado por María Cabañas.

Estudio al detalle

Entre los títulos de la promoción no aparece ninguna gran editorial, pero Amazon no ha querido aclarar si grupos como Planeta o Penguin Random House han declinado participar. Fuentes de la multinacional reconocen que se imaginaban que la promoción podría suscitar ruido entre el sector y que por ello estudiaron al detalle las excepciones. Aseguran que “cumple con lo establecido en la normativa aplicable”. Se ciñen a explicar que trabajan “con autores y editoriales con el objetivo de ayudarles a alargar la vida media de los libros que publican para que puedan maximizar sus ventas así como proporcionarles un escaparate extra”.

Sin embargo, el director de CEGAL asegura que las editoriales “son conscientes de que esta promoción bordea la ilegalidad, por eso la mayoría a las que se les ha ofrecido participar se han negado a ello y a cambiar los precios”. No comparte del todo este juicio Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación Española de Gremios de Editores de España (FGEE), que no cree que Amazon esté incumpliendo la norma. “La clave no está en el término ‘exposición’, sino en si es iniciativa del editor. Si no es un acuerdo con el editor, no lo puede hacer. Pero esto Amazon lo tiene muy claro”, señala Ávila.

En la misma línea, el presidente de la FGEE, Miguel Barrero, explica que los ofertados “apenas” son “60 títulos minoritarios” y que lo peor es la manera en que lo publicitan. “Sí entiendo a los libreros cuando explican que el 25% de descuento confunde a los clientes, porque es un porcentaje que ellos no pueden hacer y Amazon lo aprovecha”, comenta Barrero.

No es el único punto en el que chocan estas dos partes del sector. Los libreros reclamarán al nuevo Gobierno una reforma integral de la ley, con la anulación tajante de todas las excepciones ante el nuevo paradigma de venta. “Se ha quedado obsoleta. La llegada de todas estas plataformas es un factor que hay que tener en cuenta e instaurar el precio fijo sin excepciones, incluyendo el libro escolar. No se puede dar un paso atrás en los descuentos. Entendemos que esa es la mejor defensa de la cadena del valor cultural”, reivindica López Yáñez.

Para los editores, por el contrario, lo importante es la venta: “La ley establece criterios muy acertados y tiene total actualidad. Es una ley perfectamente diseñada”, sostiene Barrero.