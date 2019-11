El testamento literario del enigmático Cristóbal Serra

Uno de los cuantiosos epítetos asignados a Cristóbal Serra, a quien Octavio Paz etiquetó como ermitaño, es el de antimoderno. El escritor sostuvo una visión pesimista del hombre y del progreso en una Mallorca que había entrado en una dinámica que no compartía y que transfiguraba los modos y los paisajes de su infancia. Serra, explica Nadal Suau, estuvo muy vinculado al puerto de Andratx: “En los últimos 40 años de su vida no quiso ir porque la construcción lo había transformado. Ese rechazo lo movió a escribir Viaje a Cotiledonia”. Esa “vocación antimoderna”, lo llevó también a la escritura de El asno inverosímil, “una locura de libro”. Serra desarrolló una “gran devoción” por el asno. Durante los años que vivió en Valencia como estudiante de Filosofía y Letras, rescató en una librería de viejo inundada y llena de barro un libro titulado El asno ilustrado, de Manuel Lozano Pérez Ramajo, publicado en 1837. Aquella lectura le abrió un filón reflexivo. Consideraba que sin el asno no hubiese existido ninguna civilización mediterránea y que este animal sintetizaba el ritmo pausado del Mediterráneo. Incluso fundó una Hermandad del Asno, cuyo lema era “Sin reverencia al asno decae toda civilización, pierde esta su carácter sacro y se vuelve vertiginosa y alocada”. Según el profesor, contaba con ocho o diez miembros que quedaban para comer. Era simbólico, y quizá extravagante, pero en ello subyacía la actitud de resistencia a la aceleración que lo estaba cambiando todo y agrietando los cimientos que sostenían su universo.