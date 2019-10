Teddy Bautista dimite de la cúpula de la SGAE

Tres meses después de su llegada a la cúpula de la Sociedad General de Editores y Autores (SGAE), Eduardo Teddy Bautista ha presentado su dimisión en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de este jueves. En el orden del día figuraba la votación para el cambio del vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho. De ese cargo saldrá Teo Cardalda, al que llegaba hace ahora un año como el candidato más votado (6.335 votos) en las últimas Elecciones celebradas en la entidad. Su lugar será ocupado por Inma Serrano, tal y como ha consensuado el propio grupo de músicos, de quien la comisión deontológica de la entidad informó de su sobresaliente incompatibilidades: más del 90% de su facturación proviene de la música de madrugada, la “rueda”.

La operación del cambio de responsable en la Junta Directiva del colegio con más representantes ha dejado en la cuneta las aspiraciones de Teddy Bautista. El expresidente pretendía el cargo en cuestión, pero su candidatura no habría recabado más de seis votos a favor. Bautista fue el noveno candidato más votado entre los compositores de obras musicales en las Elecciones de octubre de 2018 y se quedó fuera de la junta directiva. Pero el pasado 25 de julio regresó a la cúpula de la sociedad, tras la dimisión del bajista y compositor Fernando Illán, lo que hizo correr el puesto. Ocho años después de ser detenido en el palacio de Longoria llegaba con la intención de cambiar las cosas.

Pero tampoco ha podido llevar a buen puerto Bautista la moción de censura contra la presidenta Pilar Jurado, que ha tanteado desde hace semanas entre el resto de los componentes de la Junta Directiva. Bautista necesitaba 18 firmas para presentar la moción contra Jurado, pero, tal y como ha podido saber este periódico, tan solo ha conseguido ocho componentes dispuestos a votar a su favor. De esta manera, fracasaba en su intento de escalar a lo más alto de la entidad en unas semanas convulsas, tras la filtración de los nombres de grandes cineastas y sus cuentas que han decidido abandonar en 2019 la SGAE.

Estas noticias no han sido suficientes para alterar el sentido del voto y favorecer los intereses de Bautista, que está pendiente de hacer frente a la demanda civil en la que está personada la propia SGAE. En septiembre de 2018 la SGAE se retiró como acusación particular contra Bautista en el juicio por el caso SAGA, iniciado el uno de julio de 2011. El Consejo de dirección de la entidad aprobó apartarse como acusación particular. Pero la SGAE mantiene su presencia como parte perjudicada en el procedimiento para exigir las responsabilidades “civiles y patrimoniales” que se deriven del mismo. Esta circunstancia mantiene el embargo de la pensión que le corresponde a Teddy.