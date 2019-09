Las cofradías consideran “escabrosas” las imágenes difundidas por Cultura

Los hermanos mayores de las cofradías sevillanas afectadas por la polémica publicación en la web del archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) de fotografías y radiografías de las restauraciones realizadas por los hermanos Cruz Solís hablan de imágenes “desasosegantes”, “escabrosas” e “hirientes” que no deben “circular libremente” dado su “componente devocional”. “El fondo siempre ha estado abierto a técnicos e investigadores y estamos de acuerdo, lo que no se justifica es su difusión indiscriminada porque algunas son desasosegantes. Debemos recordar que no se trata solo de obras de arte, sino que todas tienen un componente devocional”, explicó este jueves José Félix Ríos, hermano mayor del Gran Poder.

“No porque las restauraciones se hayan hecho con dinero público tienen que difundirse las imágenes indiscriminadamente. También se mantiene con dinero público Moncloa y La Zarzuela y no vamos a pasearnos libremente por allí”, añade Ríos.

María Santísima de la Esperanza Macarena.

“Para nosotros el problema está solucionado. Solicitamos su retirada al Ministerio de Cultura el miércoles y hoy [por el jueves] se han retirado. Se trata de fondos de especial protección por su contenido religioso”, apuntó ayer Marco Antonio Talavera, hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Expiración, más conocida como del Cachorro, por su famoso Cristo tallado en 1682 por Ruiz Gijón y restaurado en 1973 por los hermanos Cruz Solís tras quedar dañado en el incendio de la ermita.

Sin embargo, las imágenes incluidas en el IPCE que han herido la sensibilidad de los cofrades son similares (sino las mismas) que aparecen en el libro El Cachorro. Crónica de una época, publicado a finales de los noventa para conmemorar los 25 años de la restauración de la talla de cedro. “El libro está agotado y no se ha reeditado. En cualquier caso, la publicación fue aprobada por la junta de gobierno de la hermandad”, precisa Talavera.

“Son imágenes de ámbito interno, escabrosas, pero su publicación no ha tenido maldad. Nosotros siempre hemos conservado toda la documentación de la restauración en nuestro archivo disponible para cualquier profesional que quisiera estudiarla y no le hemos cerrado la puerta a nadie. Otra cosa es que sean de dominio público. A los hermanos les molesta que esas imágenes estén dando vueltas por ahí”, explica José Soto, hermano mayor de la Quinta Angustia, cuyo Cristo es obra de Pedro Roldán.

Cristo de la Expiración durante su restauración. IPCE

Mientras que la Hermandad del Museo, cuyo titular es el Cristo de la Expiración realizado en 1575 por Marcos Cabrera –una de las imágenes procesionales más antiguas de la Semana Santa sevillana- debatirá el tema en la junta de gobierno que celebrará la semana próxima. “Son obras de arte, pero para nosotros tienen un valor religioso y hay personas que se han sentido heridas por la difusión de estas imágenes y nos pedido que hagamos algo”, adelanta Juan Toro, hermano mayor del Museo. “La junta decidirá si se retiran las imágenes para el público general, pero nunca para los historiadores e investigadores”, añade.