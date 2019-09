Cerco de cemento al Toledo visigodo

El yacimiento de la capital visigoda es un erial rodeado de una valla de alambre y de varias carreteras con rotondas muy transitadas. Bajo su superficie se ocultan los restos de las construcciones que conformaron un complejo de edificaciones públicas y eclesiales de las que solo se perciben las sombras enterradas de sus muros. La extensión del BIC no urbanizado roza las 70 hectáreas. Para permitir el paso de los peatones de un lado al otro —está cercado por edificaciones públicas como al Consejería de Fomento, chalés, talleres de coches, bloques de pisos, una clínica...— las autoridades abrieron un camino arbolado y elevado con tierra para no dañar el yacimiento. Un cartel con el nombre de todos los que lo diseñaron y construyeron lo anuncia con gran boato. Pero a pocos metros, y sin ningún tipo de cautela se ha abierto otro a nivel de suelo por el que transistan los peatones pisando directamente los restos históricos. Este no tiene cartel.

En la parcela también se distinguen dos grandes anuncios más. Uno carece de la más minima leyenda. Solo el aluminio con el que fue fabricado. En el otro, se lee: “Trabajos de excavación de la Vega Baja. Disculpen las molestias”. No se lee cuándo fue colocado. José Manuel Rojas, el director de las excavaciones, tampoco tiene la respuesta. “La verdad es que ya no me acuerdo cuando dejamos de excavar. Fue hace mucho tiempo”. Y a unos centenares de metros, frente a la ciudad Patrimonio de la Humanidad, el último gran cartel: “Gran oportunidad. Pisos personalizados con solarium”. Y vistas sin parangón.