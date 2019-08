De camino al aeropuerto, Elisardo Bastiaga dice, mientras no deja de mirar el paisaje verde de los montes gallegos de la AP-9, que él estuvo saliendo con Rosalía. “Poco tiempo”, dice para que no piense que es un fantasma.

—Pero en El mal querer hay muchísimo de nuestra relación, comenta, y cambia rapidísimo de tema. ¿Viste el Madrid-Valladolid?

—¿Qué hay vuestro? ¿Tra, tra?

En la radio se está contando el último éxito de Rosalía; si se estuviese hablando del último éxito de Lenny Kravitz, Bastiaga habría estado liado con él tres años.

Me voy a Madrid, clausuro mis días en Galicia y también con Bastiaga, que se queda un par de días más en Sanxenxo, sin bien ha creado un grupo de WhatsApp para estar en contacto: un grupo de dos, que hay que tener las neuronas ocupadas para hacer un grupo de dos, pero yo ya prefiero no preguntar. Me tiene en órbita.

Mientras conduce, habla de Malamente. No puedo asegurarlo pero tengo la sensación de que se ha estudiado punto por punto el vídeo de Jaime Altozano sobre Rosalía; me impacta más la imagen de Elisardo Bastiaga (50 años, 97 followers, uno desapareció de madrugada, “cuando yo dormía”, dice: piensa que Instagram es un cobertizo donde tiene a todos los seguidores encerrados) viendo vídeos de Altozano que de la mano con Rosalía por la Alameda de Santiago de Compostela. Hay una colisión divertidísima del mundo Bastiaga con el mundo millennial que me tiene en vilo.

Pero fue así, según él. Por la Alameda, por el Franco, hasta hicieron la París-Dakar de la zona vieja. Pasó hace cinco años, dice. “No hicimos nada”, matiza brutalmente. “Comíamos Doritos tex-mex, veíamos Los Soprano, escuchábamos canciones de Chuck Berry”. La relación se enfrió cuando Rosalía conoció a C. Tangana, pero para entonces la vida de los dos iba ya por derroteros muy distintos. “Él además tenía ya muchísimos followers, yo ni siquiera me había abierto una cuenta”, dice.

Lo miro porque no me creo que en esa cabeza extraordinaria quepan dos padres astronautas de la misión Apolo, un árbitro frustrado, un negociador al más alto nivel del Gobierno de Pedro Sánchez y un exnovio de Rosalía sin ser capaz de llegar a 100 followers en Instagram.

—Nos empezamos a querer como amigos, y lo dejamos. No quiero responsabilizarla.

—¿Pero no dijiste que no habíais hecho nada?

—Pero teníamos ganas. Cuando hay ganas, no hay amistad. Las ganas lo ocupan todo.

Al llegar al aeropuerto vemos que no hay aparcamiento en batería, la única manera en la que sabe estacionar Bastiaga, así que lo aparca empotrándose contra un hummer del que salen dos guardaespaldas que se identifican como miembros del equipo de seguridad de Alejandro Sanz. Bastiaga les hace una foto rapidísima que cuelga en Instagram con el comentario: “Aquí, con los guardaespaldas de Alejandro Sanz” antes de sacarlo del coche por la camisa (ya en la foto colgada sus caras tampoco eran muy de estar posando). Sube dos followers, se queda en 99.