Ha estado o está, no he querido saber pero he sabido, Santiago Abascal en Sanxenxo. La noticia la leo en el Faro de Vigo desayunando un gofre de chocolate sin nata, que la nata engorda, y me paro en un detalle que nos comenta muy entusiasta la clientela del bar: Abascal está “de incógnito”. Busco rápidamente la foto y me encuentro efectivamente con lo que parece Abascal “de incógnito”; es decir, con su cara de Abascal, sus pantalones de Abascal y su camisa de Abascal. Yo creo que la expresión ir de incógnito se refiere, en el caso de Abascal, a no ir por la calle con la tribuna del Congreso adherida al cuerpo o con un altavoz diciendo “Soy Santiago Abascal”. Le comento a Elisardo Bastiaga la noticia por si le interesa, pero bosteza; a estas alturas de agosto la ideología de Elisardo Bastiaga es llegar a 100 followers. Pero sí pregunta, de repente, por lo de ir "de incógnito”. "¿Se te ocurre cómo podría yo ir de incógnito?", me suelta. Lo miro de arriba abajo: lo que no sé es de qué manera; sería como ponerle un fular y unas gafas de sol a un letrero luminoso.

Le digo de broma que ir de incógnito con 98 followers en Instagram (la cuenta no se mueve ya ni con amagos de nudes) no es difícil, pero será tarea improbable con 100, cuando oficialmente sea influencer. Bastiaga reflexiona al revés que la gente normal, algo que no sé si le hace ganar seguidores pero sí un fan: yo. Su teoría es que si va de incógnito a la manera tradicional, atraerá a mucha gente. Gente "de verdad", no "lectores de El País", me suelta un poco intempestivamente: a veces con tanta humillación me hace sentir Watson, pero no un Watson de Sherlock Holmes sino de Scooby-Doo.

Quedamos por la noche, última noche mía en Sanxenxo, para cenar con mis padres y tomar unas selfis. El momento en que quedé por primera vez en mi pueblo para "cenar y tomar unas selfis" en lugar de unas copas, ese día supe que algo se había estropeado desde hacía tiempo en mi vida. Y sin embargo, como una paradoja horrible, tenía que arreglarme más y mejor para las selfis. Para gustar en la red más que para gustar en un bar, siendo las dos cosas perfectamente incompatibles.

Bastiaga baja a la calle con una gorra calada de visera doblada, como si fuese a batear paparazis, gafas de sol enormes y haciendo aspavientos cada vez que se cruza con alguien, mientras masculla: "Voy de incógnito, dejadme en paz". Es un espectáculo digno de verse, pues llega a golpear a un pobre hombre que saca el móvil para ver la hora creyendo Bastiaga que le quiere hacer un robado. Tan de incógnito va que la gente, sabiendo que Abascal está veraneando de incógnito en el pueblo, empieza a confundirlo con el líder de Vox, y las gentes más afines, que no son muchas pero no faltan, le dicen "vamos" y "a por ellos", y mi amigo coge aire y dice que sí, que a por todas. Así es como Bastiaga aprieta los puños creyéndose reconocido por fin como influencer tipo Paula Echevarría a por todas con el próximo pareo, y no como lo que está siendo aclamado: a por todas con una España grande y libre, siendo esa España un pareo no para tapar vergüenzas sino para enseñarlas.