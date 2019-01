Paula Echevarría: “Las buenas audiencias no siempre corresponden a un buen producto”

La misma mañana del estreno de Los nuestros 2 el pasado miércoles, Paula Echevarría atiende a los medios vía telefónica. La actriz interpreta en la serie a la sargento Martina Ibáñez, un personaje muy distinto de los que ha encarado en su carrera. Lejos de los vestidos de color pastel de las galerías en las que se ambientaba esa mezcla de drama y comedia en forma de cuento de hadas que era Velvet, donde Echevarría interpretó a Ana Ribera entre 2013 y 2016 (y a la que regresó para el arranque de Velvet colección), en Los nuestros la influencer ha tenido que aprender a usar un arma y moverse con un uniforme militar que pesaba unos 28 kilos. "Nunca te llegas a hacer del todo al uniforme", ríe la actriz en conversación con EL PAÍS. "Los compañeros de vestuario me daban la opción de que me vistiera en el último momento antes de grabar, pero yo, al contrario, pedía que me vistieran una hora antes para empezar a moverme y que, cuando llegara al set, no pareciera Robocop".

En 2015, Telecinco emitió la primera temporada de Los nuestros. Hugo Silva y Blanca Suárez encabezaban aquella historia centrada en las actividades de los Boinas Verdes y en la relación entre sus dos protagonistas. Ahora la mirada se dirige a una misión de la Brigada Paracaidista en Siria con doble objetivo: extraer a una civil española atrapada en Raqqa que tiene información para evitar un inminente atentado y recuperar una carga radiactiva que el Estado Islámico planea hacer estallar en España. La militar a la que interpreta Paula Echevarría y el agente del CNI al que da vida Rodolfo Sancho están inmersos en esa misión que narra la serie en tres capítulos (este miércoles, Telecinco emite el segundo a las 22.40).

Para preparar los personajes, los actores contaron con ayuda de militares. "Hubo preparación, entrenamiento, había que estar en forma. Pero más que la fuerza física, había que prepararse para que la gente se creyera que eres miembro de un cuerpo de élite. El mayor reto para mí era poder hacer creer que yo era un miembro experimentado de la BRIPAC", reconoce Echevarría. Para ello, convivió durante casi dos meses de forma casi diaria con militares en la base de la BRIPAC Príncipe en Paracuellos de Jarama. "Con ellos aprendí su lado humano. Conocemos la parte más técnica, la más heroica, pero también me enseñaron cómo son, cómo viven, que tienen una vida aparte, tienen hijos, mujeres, madres que sufren cuando se van a las misiones, que pierden compañeros por el camino, lloran por ellos... Hay una parte muy humana que me ha gustado conocer".

El entrenamiento de Echevarría para su papel incluía el manejo de armas de fuego. "El primer día que te ponen un arma de verdad con munición de verdad en la mano asusta. Pero estás en un sitio muy protegido, en un campo de tiro, no hay nadie... Es divertido, pero las armas solo así, en un campo de tiro, no me gustan nada". La serie contó con asesoramiento constante. "Todo lo que veis, todo, lleva la aprobación del ejército y la Brigada Paracaidista. De hecho, dos de los actores, entre comillas, que están con nosotros son militares de verdad".

En septiembre de 2017, la actriz firmó un acuerdo en exclusiva con Mediaset para trabajar en diferentes proyectos de ficción, tanto en televisión como en cine. Fruto de ese contrato son su participación esta serie y la película Ola de crímenes (2018), comedia dirigida por Gracia Querejeta. "Todavía no soy consciente de haber vuelto a la televisión. Mientras ruedas no sabes si estás haciendo tele o cine. Cuando termina el capítulo y estamos todos pendientes de la audiencia, ahí es la vuelta real a la tele", decía la actriz, que confiesa tener cierto respeto a un dato de audiencia que, en este caso, no le ha sonreído.

Aunque la primera temporada logró una media de 3.649.000 espectadores y 19,6% de cuota de pantalla, el arranque de la nueva entrega se ha quedado muy lejos, con solo 1.515.000 televidentes y un share del 10,2%. ¿Tiene miedo Paula Echevarría a los datos de audiencia? Esto contestaba antes de conocer estas cifras: "Tanto como miedo, no. Pero siempre intentas que el producto que haces y que has hecho con mucho cariño y respeto, guste a todo el mundo, que el trabajo se vea reflejado en la audiencia. Pero no todos los productos han tenido buenas audiencias ni las buenas audiencias han correspondido siempre a un buen producto. Es algo muy complejo".