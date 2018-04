Paula Echevarría y Rodolfo Sancho: terrorismo y amor radiactivo en Raqqa

Aunque sus tramas no tienen nada que ver —solo comparten el ambiente militar—, la miniserie bélica Los nuestros 2 es la segunda temporada de Los nuestros, que estuvo protagonizada por Blanca Suárez y Hugo Silva. “La vi en su momento, pero no he querido volver a ponerme para no viciarme”, cuenta Echevarría. Sancho también siguió esa primera temporada: “Me gustan este tipo de series”. La primera temporada se emitió en 2015 y, aunque fue un éxito de audiencia —con un promedio del 19,6% de share y 3.649.00 espectadores se convirtió en la miniserie más vista del año—, su renovación quedó en el aire. Hasta ahora.