Rosalía inaugurará el Mad Cool, que multiplica por 25 el aforo de su fiesta de apertura

El Mad Cool, uno de los principales festivales de música en España, ha presentado nuevos detalles para su próxima edición, entre ellos que será inaugurada por Rosalía, según ha confirmado este jueves Farruco Castroman, uno de los codirectores del evento. La artista española recala por primera vez en el festival tras la explosión del año pasado y después de apropiarse de la gala de los Goya, triunfar en los Grammy y dar el salto a EE UU. Rosalía volvió hace unos días con el single Con altura, en el que colabora con J Balvin y El Guincho. "El objetivo es emplear también esta fiesta inaugural para potenciar el trap y el género urbano del festival. Al comienzo MadCool nació con una idea artística determinada, pero nunca ha pretendido dar la espalda a la realidad" ha añadido Javier Arraiz, también codirector del Mad Cool.

La organización del evento, que desde 2015 congrega a decenas de miles de personas en Madrid para asistir a un maratón de conciertos de grupos de géneros desde el indie a la electrónica, ha anunciado además un nuevo modelo de fiesta de bienvenida (welcome party). La tradicional celebración de apertura no tendrá lugar este año en la sala Riviera, como ocurrió en la pasada edición, y lo hará en esta ocasión en el propio recinto de Valdebebas donde se celebran los conciertos. “El cambio de ubicación de la fiesta inaugural pretende dar salida a la alta demanda de entradas que tuvo este evento el año pasado”, ha señalado Arraiz, quien ha recordado que la fiesta de apertura de 2018 tuvo un aforo de 2.000 personas. En 2019 serán 50.000 los boletos disponibles. Con la nueva relevancia que cobra la fiesta inaugural, el Mad Cool, que se celebra del 10 al 13 de julio, pasa a durar ahora cuatro días, frente a los tres de ediciones anteriores.

Rosalía, Bring me The Horizon, Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx participarán en el concierto de arranque del festival, que contará con una entrada base de 30 euros para el público. A esta quincena de bandas se sumará también el ganador del próximo concurso de bandas emergentes Mad Cool Talent UK.

En la última oleada de incorporaciones, el festival anunció este martes otros 28 grupos y artistas, entre los que destacan Prophets of Rage, Lauryn Hill, Gossip y Cat Power. Previamente, la organización había revelado más de sesenta participantes de esta edición, entre los que destacan The Smashing Pumpkins, The Cure, Noel Gallagher, Iggy Pop o Vetusta Morla.