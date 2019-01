Macrofestivales sin fronteras estilísticas

Muchos todavía se frotan los ojos al ver a J Balvin en el cartel del Primavera Sound, otrora el gran certamen salvaguarda del indie. Pero al festival barcelonés no le preocupa el revuelo montado. “Nunca nos hemos visto como un festival indie. No estamos de acuerdo con esa apreciación”, señala su director de comunicación. “De todas formas, si somos salvaguarda del indie, que no se preocupe nadie: lo hay. Hay varios festivales en nuestro festival. Esto es como lo de elige tu propia aventura, pero eligiendo tu propio festival”. El Mad Cool, por su parte, asegura que hay “líneas rojas” que ellos no quieren cruzar como la del reguetón. “Queremos ser coherentes con la idea de negocio y de imagen que queremos crear. Y el reguetón no entra en nuestra idea”, afirma su director.