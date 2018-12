King Crimson y Underworld, en el Doctor Music Festival

Doctor Music Festival, la reedición del legendario festival de los Pirineos que se celebró por primera vez en 1996, ha anunciado un primer avance del cartel del evento, que se tendrá lugar en el mismo lugar, Escalarre (Lleida), el próximo mes de julio. Se trata de King Crimson y Underworld, que se suman a The Smashing Pumpkins, los primeros confirmados, y que llegan "a lo grande" al festival, donde ofrecerán tres conciertos cada una, señala la promotora en un comunicado.

Se trata de "una idea pionera" que consiste en que "un número reducido de artistas ofrezcan en el festival tres conciertos en días distintos, en lugar de uno como es lo habitual", detalla Doctor Music, que subraya que "esto permitirá al público tener más oportunidades de ver los shows que les gustan y, además, los muy fans podrán ver a su artista favorito más de una vez".

Mañana miércoles 19, el festival, conocido popularmente como La Vaca por su imagen de un rumiante con las orejas tapadas por corchos de botella, revelerá un nuevo avance del cartel. Serán 30 artistas cuyos nombres se irán conociendo por orden alfabético a partir de las nueve de la mañana a través de las redes sociales del festival. Según la promotora, el cartel entero no se conocerá entero hasta los primeros meses de 2019. La cita se celebrará en Escalarre los días 11, 12, 13 y 14 de julio, con abonos van desde los 115 a los 215 euros.

Neo Sala, director del festival, explicó hace unos días en una entrevista en Mondo Sonoro: "Eso de ir a un festival y tener que ir corriendo... Nuestro festival no será una acumulación de conciertos, una colección de cromos... No quiero que la gente tenga la sensación que se perderá algo si no corre... El famoso efecto FOMO (fear of missing out o miedo a perderse algo) que te coge en estos grandes eventos se verá notablemente reducido en el Doctor Music Festival".

Robert Fripp, líder de King Crimson, se ha mostrado entusiasmado con la idea: "El poder de la música para unir a las personas es una razón para la esperanza. King Crimson tiene el privilegio de actuar tres veces en el Doctor Music Festival. Cada setlist será diferente pero, hasta la mañana del show, no sabremos cómo será".

Las organizaciones Ipcena y Aems-Rius amb vida han advertido sobre los peligros y daños medioambientales que puede causar la cita. A estas críticas ha respondido el festival que ninguno de los terrenos previstos para su realización “se encuentra en espacio protegido y menos aún en zona de parque natural”, y que la celebración “no afectará de ningún modo a la fauna, la flora ni los espacios naturales del entorno, como ya se pudo comprobar en las tres ediciones celebradas exactamente en el mismo sitio a finales de los noventa”.