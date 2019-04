Mad Cool 2019: estas son las 28 últimas confirmaciones del festival

El Mad Cool 2019 acaba de incorporar a 28 nuevos nombres a su programación. Prophets of Rage lidera esta última tanda de confirmaciones junto a otros artistas destacados como Ms. Lauryn Hill, Gossip, Cat Power, American Authors o Tourist. Todos ellos se suman a las sesenta bandas que el festival madrileño ya había anunciado con anterioridad para los días 11, 12 y 13 de julio. Un line up en el que sobresalen Bon Iver, The National, The Smashing Pumpkins, The Cure, Iggy Pop, The Chemichal Brothers, Vampire Weekend, The 1975, Noel Gallagher y Vetusta Morla.

Mad Cool Festival está dispuesto a revivir el exitoso cartel logrado en su edición de 2018, que recibió el galardón de la prestigiosa revista NME. Y en esta nueva oleada de confirmaciones vuelve a apostar por la variedad de géneros y estilos, que en esta ocasión van desde el queer punk disco de Gossip al indie-rock de American Authors, la música electrónica de Tourist o el funky de Demob Happy, "para así cumplir los deseos de los miles de aficionados a la buena música", aseguran desde la organización.

El pasado 6 de noviembre, The National abrió las sorpresas del Cartel 2019 con un goteo sin pausa de bandas. Después, Mad Cool Festival dio otro gran golpe de efecto con el anuncio de 23 grupos, entre los que se encontraban Noel Gallagher’s High Flying Birds, Greta Van Fleet, Jorja Smith, Bonobo, Jon Hopkins o The Hives.

Ahora, a falta de los ganadores del Mad Cool Talent by Vibra Mahou y alguna sorpresa más, Mad Cool Festival completa su cartel de 2019, del que por, "cancelación unilateral de toda su gira europea" desaparece H.E.R y, por "cuestiones logísticas ajenas al control del festival", se cae también Teenage Fan Club.

Además, la cuarta edición del festival madrileño ha reforzado la paridad de su cartel con la incorporación de importantes valores femeninos de la música como Lauryn Hill, Gossip y Cat Power. A este grupo de mujeres fuertes se suma también la artista pop Marina Diamantopoulos, conocida ahora sencillamente como Marina, dentro de un grupo de confirmaciones realizadas hoy entre las que también destacan Empire of the Sun, Let’s Eat Grandma, Parquet Courts y Johnny Marr.

Como en su anterior edición, Mad Cool tendrá lugar en un recinto anexo a IFEMA con cabida para 75.000 personas por día, 5.000 menos que en la anterior edición "para mayor comodidad de los asistentes", después del enorme éxito de público de 2018 y los colapsos de su primera jornada.

El cartel del Mad Cool 2019