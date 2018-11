Mad Cool reduce su aforo diario y elimina zonas VIP para ganar espacio

Mad Cool 2019 ya es una realidad. Este jueves se ha presentado en Madrid la nueva edición del festival de música que ha revolucionado el circuito español en los últimos tres años. De hecho, el evento ya cuenta en su programación con nombres de lujo como The Cure, Bon Iver, The National o Vetusta Morla y espera cerrar su cartel este diciembre. Además, en su última comunicación han confirmado a artistas como The Smashing Pumpkins, Noel Gallagher, The Hives, Wolfmother, Greta Van Fleet, Teenage Fanclub, Sex Museum, Jorja Smith o Bonobo (Dj Set).

Desde la organización, Javier Arnáiz, codirector del festival junto a Farruco Castroman, ha asegurado que "en la próxima edición va a estar todo mucho mejor". De hecho, han anunciado importantes cambios para el próximo año con el compromiso de que el público disfrute de una experiencia "inigualable". Una serie de innovaciones técnicas y mejoras en las infraestructuras del recinto que hagan "más cómodo, ágil y sencillo" acudir al Mad Cool los próximos días 11, 12 y 13 de julio. Entre las medidas más relevantes: aumentar el espacio. Para lograrlo el festival reducirá de siete a seis el número de escenarios y desaparecerán las polémicas zonas VIP que se ubicaban delante de estos. Además, el aforo diario disminuirá en 5.000 personas.

Para evitar el colapso en el acceso al festival ocurrido en la pasada edición, Mad Cool enviará a domicilio y a cualquier destino del mundo las pulseras acreditativas. Y con el fin de minimizar esperas, todo aquel que disponga de entrada podrá regresar del recinto al centro de Madrid de forma gratuita en horario de 01.30 a 05.30. Además, de acuerdo con la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid referida a Grandes Eventos, Mad Cool Festival está trabajando en un Plan de Movilidad específico con el Consorcio de Transportes y la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, asesorado por un Departamento de Ingeniería especializado.

Entre las razones que les han llevado a reducir el número de escenarios está la necesidad de encontrar más espacio físico y evitar solapes en la programación: "hay gente que quiere ver todo". En este sentido, Mad Cool se ha comprometido a mejorar el acceso, hall y zonas de tránsito del recinto para hacer más cómodo el paso peatonal. Entre el resto de objetivos destacan la ampliación del número de servicios y el aumento de las barras y de la cantidad de camareros que trabajan en ellas "para agilizar el proceso de venta".

Mad Cool en cifras



Durante la pasada reunión, el Mad Cool reunió a 240.000 espectadores, un 134 % más que en 2016. Casi un tercio de este público era internacional y procedía de hasta 86 países. Además, el festival contó con un presupuesto que superó los 21 millones de euros y provocó un impacto económico de 64,6 millones en Madrid.

Entradas

La venta de entradas del Mad Cool para socios y compradores con código reserva en Ticketmaster comenzará el 30 de noviembre a las 12.00 y permanecerá hasta el 8 de enero a las 23.59. La venta general se producirá a partir del lunes 3 de diciembre. El precio de los abonos para los primeros será de 140 euros (más gastos) y de 175 para el resto. En el caso de los boletos de día el precio será de 65 euros (más gastos) para los socios y de 79 euros para el resto.