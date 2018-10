Mad Cool, elegido como el festival europeo con mejor cartel de 2018

Mad Cool, el festival que se celebró el pasado mes de julio en Madrid, ha conseguido el galardón a mejor cartel de 2018, según la revista inglesa New Musical Express. Esta cita de música en directo de gran formato se impuso a festivales como los británicos All Points East (en Londres), Reading and Leeds Festival (en Leeds), Parklife (en Manchester) y el Primavera Sound (en Barcelona).

Este premio valora su oferta musical que, en la edición de este año, contó con 121 grupos encabezados por Pearl Jam, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Jack White, Depeche Mode y Queens of the Stone Age.

La noticia sobre este premio —la primera positiva tras todas las negativas generadas durante los tres días del evento— fue difundida por el propio festival. En dicho comunicado, el equipo directivo de Mad Cool —formado por Javier Arnaiz y Farruco Castromán— no ha hecho ninguna declaración sobre este reconocimiento. Los organizadores no se prodiga en medios y, cuando lo hacen, suele ser para promocionar el evento.

Aunque la oferta musical de Mad Cool tiene gancho (este año consiguió agotar las entradas, por segunda vez consecutiva, antes de comenzar), la polémica ha acompañado a la organización en esta tercera y recién premiada edición.

Entre los retos para 2019 están mejorar los accesos, la conexión a Internet y el transporte para la vuelta a casa de los asistentes, quienes expresaron en redes sociales su malestar por estas circunstancias y por las tarifas de Uber —uno de los patrocinadores de 2018— que, en algunos casos, alcanzaron los 90 euros a consecuencia de la alta demanda del servicio y de la distancia del trayecto.

El cartel de 2019

A pesar de estos incidentes, el festival ha condenado la violencia machista con el Punto Violeta del recinto y la emisión durante el festival de un vídeo protagonizado por Javier Bardem y Luis Tosar en el que recalcan el “No es No”, campaña impulsada por el Ayuntamiento de la capital.

Crear un buen cartel para la cita de 2019 es el gran reto de la organización. Rumorología aparte —en Internet ya circulan apuestas con nombres como Coldplay o Radiohead—, esta cita ha demostrado su preferencia hacia el rock de estadio, la electrónica y el pop masivo.

Con el anuncio de las bandas que protagonizarán la próxima entrega, Mad Cool confirmará si mantiene sus preferencias o le tiende la mano a géneros como el rap y el trap. Más allá de eso, debería prometer el bienestar de sus asistentes y solventar sus graves problemas organizativos.

Aunque, desde luego, lo que sería muy positivo es que se atreviera a escribir una página feminista en su historia eligiendo a una solista femenina como una de sus cabezas de cartel.