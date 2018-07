Javier Bardem y Luis Tosar piden respeto para las mujeres en el Mad Cool

Para sorpresa de las decenas de miles de asistentes al concierto de Pearl Jam el jueves por la noche en Madrid la música se paró y dio paso a un vídeo. El cantante Eddie Vedder pidió atención para el mensaje de sus “amigos Javier y Luis”. Y allí aparecieron ambos actores, Bardem y Tosar, para pedir respeto a la libertad de las mujeres. “Aunque hayáis estado toda la noche bailando juntos, aunque os hayáis ido juntos a casa, si te dice que no, es no. Si no te dice que sí, es que no”, proclamaron. El público aplaudía mientras Vedder mandaba un mensaje a las “fuertes mujeres entre el público, las que cambian el mundo”.

El mensaje se está extendiendo. Las Administraciones tratan de que la violencia que en ámbitos festivos se frene aunque no siempre cuenten con una colaboración como esta que se oyó en el Mad Cool. En los últimos sanfermines, por ejemplo, han sido varias las iniciativas que se han tomado para proteger a las mujeres de posibles abusos, como el recurso al bar para que los camareros pudieran pedir ayuda de inmediato o algunos apoyos telemáticos.

Luis Tosar (izquierda) recibe el Goya a mejor actor de manos de Javier Bardem en 2010. Claudio Álvarez

Se trata de que pueblos y ciudades ganen en espacios libres de violencia contra las mujeres, medidas que se han convertido en acuciantes a raíz de varios casos muy mediáticos, entre el que destaca la violación de una mujer en Pamplona por La Manada, un grupo de hombres que actuaron juntos para cometer el delito.

No es la primera vez que algunos hombres famosos lanzan mensajes públicos contra el maltrato y la violencia de género. Pero no siempre son de la relevancia de estos dos actores, amigos del cantante Eddie Vedder, quien actuó con su banda, Pearl Jam, en un emocionante concierto.