El líder de Queens of the Stone Age fuerza que los espectadores invadan la zona VIP del Mad Cool

Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, durante su concierto de anoche en el Mad Cool.

Mad Cool termina como empezó, generando noticias y sobresaltos, además de un lema contra los privilegios en festivales que bien hubiera servido como reclamo para las largas colas de la apertura, propuesto por unos Queens Of The Stone Age (QOTSA) líderes de masas: "Let them in!".

El líder de la banda estadounidense, Josh Homme, ha incitado una pequeña insurrección en mitad de su concierto con ese "¡dejadlos pasar!" dirigido al personal de seguridad que gobernaba el acceso a la zona VIP, algo desangelada y situada justo delante del escenario, antes de animar al público a forzar su entrada: "¡Saltad las vallas!". Homme añadió: "¡No voy a seguir tocando hasta que les dejéis pasar!"

La organización ha accedido a la propuesta y el espacio se ha llenado sin incidentes, aunque a más de uno se le habrá detenido la respiración habida cuenta del aforo de esta cita, 80.000 personas por día. El Mad Cool, que terminó la pasada madrugada con el buen rollo de Jack Johnson, concluye con la polémica por la desorganización, los atascos y las colas para acceder al recinto, así como por la cancelación del concierto de Massive Attack, molestos por la cercanía del show de Franz Ferdinand. Una actitud que Javier Arnaiz, máximo responsable del festival, achacó a la propia banda británica, de la que dijo "venían torcidos desde la mañana" y agregó: “Había muchísima gente esperando y era una falta de respeto total a todo el mundo. No podíamos dejar a 25.000 fans tirados con la miel en los labios”.