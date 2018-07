Depeche Mode: canciones con 22 años de media que aún llenan festivales

Cómo leer el gráfico

minutos

decibelios

Título de canción

Hora de comienzo

Años de antigüedad de cada canción

pulsos por minuto (bpm)

Color predominante en la escenografía

Dispositivos encendidos

Cantidad alta, media o baja de cámaras o móviles apuntando al escenario.

baja

media

alta

Depeche Mode

minutos

Madrid. Sábado 14 de julio

decibelios

22:54:00

0

110

0

Entrada

0:00:00

1. Going Backwards

0:02:11

1

5

97

Desde marzo de 2017, la canción se ha interpretado 140 veces en directo.

2. It's No Good

0:08:15

10

21

99

Primera vez que Dave Gahan gira sobre sí.

3. A Pain That I'm Used To

0:17:49

15

128

12

Versión de un ‘remix’ de Jacques Lu Cont.

4. Precious

0:18:15

20

12

105

Gahan y Gore, espalda contra espalda.

5. World in My Eyes

122

0:23:14

25

28

Gahan hace con sus manos el gesto de los ojos de la portada del 'single'.

6. Cover Me

30

0:29:08

1

98

La única canción compuesta por Gahan de las interpretadas

Máximo de 108 db

35

7. Somebody

0:34:38

33

78

Martin Gore canta acompañado solo por la música de teclado la balada. La gente no espera al final para aplaudir la canción.

40

8. In Your Room

0:40:20

25

98

x3

"¿No es maravillosa esta noche?", dice Gahan tras la vuelta al escenario. Presenta a la banda.

45

9. Everything Counts

0:47:18

34

114

50

x2

Versión muy modificada. Gore canta a coro el estribillo: "The grabbing hands, grab all they can".

10. Stripped

55

0:54:28

32

Una de las canciones más románticas de la banda. El público canta: "Let me see you stripped down to the bone ".

91

1:00

11. Personal Jesus

0:59:46

28

Un sonido de resoplidos da pie al característico 'riff'. Apoteosis de guitarra, batería y teclados.

130

Intensidad de luz (50 lux)

1:05

12. Never Let Me Down Again

1:05:54

106

30

La única del disco que abrió la banda al mercado americano. La gente balancea los brazos.

1:10

Pausa

1:15

13. Walking in My Shoes

1:15:58

25

93

"Ponte en mi lugar" es la traducción del título. Un vídeo muestra a un chico maquillándose.

1:20

14. Enjoy the Silence

1:23:20

1:25

28

Brazos en alto para aplaudir un éxito que no falta en los conciertos de la banda. Solo de batería.

113

x3

1:30

15. Just Can't Get Enough

1:31:05

36

128

"One more song", anuncia Gahan. La máyor intensidad de luz de la noche (55 lux).

1:35

Fin del concierto