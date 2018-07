El conciertazo de Pearl Jam: 125 minutos para 25 canciones con 19 años de media

Cómo leer el gráfico

minutos de concierto

decibelios

Título de la canción

Hora de comienzo

Años de antigüedad

pulsos por minuto (bpm)

Color predominante en la escenografía

decibelios

Dispositivos encendidos

Cantidad alta, media o baja de cámaras o móviles apuntando al escenario.

baja

media

alta

Pearl Jam

Madrid. Jueves 12 de julio

23:24:00

Minutos de concierto

Volumen

0

110 db

0

El grupo entra en el escenario

1. Release

0:00:31 26

Unas lámparas en forma de bolas colgantes crean un ambiente íntimo.

139

5

2. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

180

0:05:16 24

3. Given to fly

0:08:55 20

10

101

Interpretan la canción con un ritmo más rápido que en el disco.

4. Lukin

153

0:12:26 / 21

5. Corduroy

0:13:30 23

15

131

Una luz blanca muy intensa baña desde una esquina el escenario. Vedder hace corear dos veces "yeah, yeah" al público, y "oh, oh, oh" otras tres.

20

6. Why Go

0:20:24 26

116

Brindis con vino de Vedder

"Hola, Madrid. ¡Salud!"(...) "¡Y yo adoro la locura!"

25

7. Animal

00:00 24

106

"Hace 26 años tocamos esta canción en Madrid"

8. Even Flow

0:28:36 26

30

Gran ovación y griterío. Un solo del primer guitarrista, Mike McCready, alarga la duración de uno de sus mayores éxitos.

105

Palabras de Vedder

35

Presenta al batería, M. Cameron

9. Mind your manners

0:35:44 4

128

Vedder salta y baila

10. Lightning Bolt

0:38:29 4

40

Un fogonazo de luz de 119 lux ilumina al público. Mete la palabra "Madrid" en la letra.

151

11. Eruption

45

81

0:43:53 / 6

12. Jeremy

0:45:25 / 26

109

108 decibelios (volumen máximo

del concierto)

Una brisa fresca corre en Mad Cool por primera vez en toda la noche.

50

13. Can't Deny Me

0:51:58 4 meses

120

55

14. Do the Evolution

0:54:50 20

141

Ovación inicial y saltos del público, que corea parte de la canción.

15. Wasted Reprise

1:00

0:58:47 12

128

Vedder usa una silla como batería.

16. Better Man

1:02:19 23

126

Vedder canta solo en el escenario después de un monólogo de agradecimiento al público.

1:05

17. Save It For Later

1:07:18 21

-

"Fucking true!", grita. Se palmea la garganta mientras canta.

1:10

18. Porch

1:11:00 26

Triángulo de guitarristas en escena. Vedder baja al foso y saluda a la primera fila. Vuelve a escena para terminar la canción.

1:15

136

PAUSA

1:20

Palabras de Vedder

Saca la botella, dice "¡salud!" y echa un trago. Habla del amor y el "cielo español en verano".

1:25

19. Just Breathe

1:25:07 8

108

Mensaje sobre la violencia de genero de J. Bardem y L. Tossar

20. Sirens

1:30

1:28:53 4

155

Es la canción que más tiempo llevaba el grupo sin tocar: desde marzo. Los guitarras la corean. Una bola de discoteca ilumina la escena.

1:35

21. Black

1:35:24 26

McCready toca con los ojos cerrados, mirando al cielo. La ovación final se funde con los primeros acordes, a ritmo rápido, de la siguiente canción.

77

1:40

22. State Of Love And Trust

1:45

1:43:43 26

165

Vedder baja al foso.

23. Rearviewmirror

1:47:33 24

1:50

El público aplaude con fuerza al compás de la canción. Enorme ovación final.

159

24. Alive

1:55

00:00 27

75

El cantante baja de nuevo hasta donde está el público. Se abraza con fuerza a una de las fans.

25. Rockin' in the Free World (N. Young cover)

2:00

1:59:15 7

154

Es la 1.23 de la madrugada. Se llega a las dos horas de actuación. Vadder toca dos panderetas.

2:05