Mad Cool 2019: Iggy Pop, The Chemical Brothers y Disclosure se suman al cartel

La cuarta edición del Mad Cool Festival sigue sumando artistas a su cartel. La cita madrileña ha incorporado una veintena de nombres a su programación, una selección en la que destacan The Chemical Brothers, Iggy Pop, Disclosure, Robyn, Miles Kane, Sharon Van Etten, Years & Years y Vince Staples. También se han apuntado a la fiesta Delaporte, Doblecara, Eric Prydz, George Fitzgerald, Haai, H.E.R., Jasss, Lala Lala, Le Butcherettes, Mitú, Nao, Tokimonsta, Valeras y Yonaka.

El pasado 6 de noviembre, The National estrenó el cartel del que para muchos es el mejor festival de música del circuito español. Esa primera tanda de confirmaciones estaba compuesta por una decena de grupos nacionales e internacionales de todos los estilos liderada por Bon Iver, The Cure o Vampire Weekend. Después, Mad Cool Festival dio otro gran golpe de efecto con otro anuncio de bandas protagonizado por The Smashing Pumpkins, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Greta Van Fleet, Jorja Smith, Bonobo, Vetusta Morla, Jon Hopkins o The Hives.

El próximo Mad Cool se celebrará del 11 al 13 de julio de 2019 en el recinto de IFEMA - Valdebebas, lugar al que se trasladó en 2018 tras realizar sus dos primeras ediciones en La Caja Mágica. El abono general para asistir al festival de música está a la venta por 175 euros más gastos.

Cartel completo del Mad Cool Festival 2019