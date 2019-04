Así hemos contado ‘Juego de tronos’ en EL PAÍS

Aún no se atisbaba el fenómeno en el que terminaría convirtiéndose, pero la primera temporada de Juego de tronos aprobó con nota para los redactores de Quinta Temporada Miriam Lagoa y Álvaro P. Ruiz de Elvira. "Está claro que a George R.R. Martin no le tiembla el pulso... cliffhangers que no te ves venir y que en la serie se traducen en finales de infarto. Una oportuna combinación de narración clásica y el lenguaje televisivo más de moda".