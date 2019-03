Guía para prepararse para ‘Juego de tronos’: 15 capítulos para volver a ver

La cuenta atrás para el estreno de la nueva temporada de Juego de tronos ya ha comenzado. Solo falta un mes para el estreno de la última tanda de episodios, seis capítulos que tendrán una duración extralarga con entregas de entre 54 y 82 minutos. La expectación es lógica tratándose de una de las series más populares de la historia cuyo final será, sin duda, uno de los eventos televisivos del año.

Para llegar preparados para ese momento, proponemos una guía básica para refrescar los momentos clave de lo que llevamos de serie. Se trata de una lista para aquellos que ya hayan visto las siete temporadas. Quien no la haya visto, solo tiene 30 días para ver los 67 episodios que hemos dejado atrás. Es posible, pero supone no tener apenas vida más allá. Esta es una selección de 15 capítulos en los que ocurrían algunos de los acontecimientos más importantes o impactantes vistos hasta ahora en la serie. Porque en Juego de tronos ha habido momentazos pero también muchos episodios que eran una travesía por el desierto, sobre todo en las primeras temporadas. Una advertencia para quienes todavía estén a mitad de camino con la serie: este artículo contiene spoilers.

¿Dónde ver Juego de tronos? Aunque la última temporada se podrá ver en Movistar + y HBO España de forma simultánea a Estados Unidos, para recuperar las entregas pasadas hay que ir a HBO España, la única plataforma donde está toda la serie al completo.

- Temporada 1. Capítulo 1 - Se acerca el invierno

El principio de todo. Volver a ver este episodio te hace ser consciente de lo diferente que ha terminado siendo Juego de tronos respecto a como empezó, y no solo por los personajes que ya no están, también en presupuesto y en acabado. La serie arrancaba con unos hombres desconocidos que cruzaban Más Allá del Muro y se encontraban con unos muertos descuartizados en una especie de sacrificio. En este arranque ya vemos muertos vivientes, cabezas cortadas y mucha nieve. También este capítulo es la última vez que encontramos a los Stark como una familia feliz. Además, conocemos a Daenerys y a Khal Drogo, y a los Lannister: Cersei, Tyrion y Jaime con aquel peinado al estilo Príncipe Encantador de Shrek. Junto a Bran, los espectadores también descubríamos entonces que Jaime y Cersei son hermanos... y amantes.

- Temporada 1. Capítulo 9 - Baelor

Los que no habíamos leído los libros nos llevamos la primera gran sorpresa en este episodio cuando vimos rodar la cabeza de Ned Stark. ¡Pero si era el protagonista, no puede morir! El rey Joffrey no siguió el consejo de su madre Cersei ni escuchó las plegarias de su prometida Sansa y dictó sentencia. Más allá del impactante final del episodio, también es interesante ver este episodio porque se empieza a ver cómo se fragua otro gran momento de un par de temporadas más tarde, la Boda Roja, o la evolución de la Khaleesi desde el primer capítulo de la temporada hasta aquí.

- Temporada 2. Capítulo 9 - Aguasnegras

En la última temporada veremos la Batalla de Invernalia, que está levantando una gran expectación porque se anuncia como la mayor contienda jamás rodada para cine o televisión, grabada durante 55 noches consecutivas y que durará en pantalla unos 50 minutos. Sin llegar a ese punto, en la serie ya hemos visto varias grandes luchas y en este capítulo se encuentra la primera, la Batalla de Aguasnegras. Se enfrentaban dos de los pretendientes al Trono de Hierro, Joffrey y Stannis Baratheon, en una batalla que tenía lugar a las puertas de Desembarco del Rey y que mostraba las habilidades estratégicas de Tyrion al organizar la defensa de la ciudad y con el uso del fuego valyrio. Además, este capítulo nos regaló uno de los grandes gifs de la serie, el de Cersei copa en mano pidiendo "más vino". Una filosofía de vida.

- Temporada 3. Capítulo 3 - El camino del castigo

La tercera entrega es bastante mejor que la segunda y, además, tiene grandes momentos. En el tercer capítulo, Jon ya está con los salvajes, Sam conoce a Gilly, que da a luz en este episodio, conocemos a Ramsay Bolton, que será uno de los grandes villanos de la serie, Daenerys está ya en la Bahía de los Esclavos y en esta temporada también Jaime pasa de caernos fatal a resultarnos bastante más simpático con su relación con Brienne. Los Bolton les cogen prisioneros y, tras intentar escapar y de dialogar con sus captores, Jaime termina con una mano menos en otro impactante final de episodio.

- Temporada 3. Capítulo 9 - Las lluvias de Castamere

Uno de los episodios más recordados de la serie es el de esa carnicería que fue la Boda Roja y que todavía pone los pelos de punta. Un puñado de protagonistas muere en una trampa consecuencia de un pacto de los Lannister y Walder Frey para acabar con Robb Stark, su mujer embarazada y su madre en una masacre que deja a los Stark en una situación lamentable. "Los Lannister envían recuerdos". No hace falta decir más.

- Temporada 4. Capítulo 2 - El león y la rosa

Ya que hemos visto morir a muchos Stark, también hay que recordar una de las muertes más aplaudidas y de las más satisfactorias para el espectador, la de Joffrey Baratheon. Era en este capítulo, en el que se celebra la boda de Joffrey y Margaery Tyrell. Joffrey muere durante la celebración envenenado tras beber una copa de vino que le da Tyrion y por eso Cersei piensa que ha sido él el responsable, cuando en realidad fue Olenna Tyrell, la abuela de Margaery, como confesará ella misma a Jaime más adelante en otro gran momento de la serie.

- Temporada 4. Capítulo 10 - Los niños

En la cuarta temporada mueren muchos personajes importantes: Ygritte, Oberyn Martell, Joffrey... Y en el último capítulo, Tyrion mata con sus propias manos a Shae, la prostituta de la que estaba enamorado, después de que ella le traicione en su juicio, y también mata a su padre disparándole con una ballesta mientras está sentado en el retrete. Además, en este capítulo Bran, que viaja acompañado por Hodor y los hermanos Reed, conoce al Cuervo de Tres Ojos, Brienne deja malherido al Perro, que viajaba con Arya, y la niña Stark pone rumbo a Braavos, donde estará durante buena parte de la próxima temporada.

- Temporada 5. Capítulo 8 - Casa Austera

Otra de las batallas de la serie se vive en los últimos 20 minutos de este capítulo, un enfrentamiento entre el ejército de los Caminantes Blancos y los salvajes ayudados por el grupo de la Guardia de la Noche con Jon Nieve al frente. Según explicaron en su momento, fueron unas secuencias que costó grabar un mes y que tenía mucho trabajo de posproducción y efectos visuales. Jon consigue escapar, pero esta batalla muestra la amenaza real del Rey de la Noche, el mayor peligro para las casas de Poniente.

- Temporada 5. Capítulo 10 - Misericordia

Aunque el noveno capítulo tuvo uno de los momentos más impactantes de la temporada, con el estremecedor sacrificio en el fuego de la hija de Stannis, por el impacto que tuvo el final de temporada nos quedamos con este episodio en el que pasan un montón de cosas: desde la muerte de Stannis hasta la huida de Sansa y Theon, el envenenamiento de Myrcella (hija de Cersei y Jaime) o el espectacular paseo de la vergüenza de Cersei. Pero todo queda a un lado cuando vemos cómo Olly y otros compañeros de la Guardia de la Noche matan a Jon Snow por lo que ellos veían como una traición al aliarse con los salvajes. Ese momento nos dejó a los espectadores con mil teorías sobre lo que había ocurrido y si Jon estaba muerto o vivo.

- Temporada 6. Capítulo 5 - El portón

Quien quiera ver a Jon Nieve resucitar, tiene que ir al final del segundo capítulo de la sexta temporada. Pero aquí vamos a saltar directamente al quinto episodio para "aguantar el portón", como tradujeron en español el "hold the door" que nos rompió el corazón. La historia de Hodor se explica en este capítulo en el mismo momento en el que vemos cómo muere salvando a Bran, que le había dejado sin habla por un bucle temporal provocado como consecuencia de su don.

- Temporada 6. Capítulo 9 - La batalla de los bastardos

Uno de los mejores episodios de la serie (y de la historia de la televisión) es el que muestra el enfrentamiento entre los bastardos Jon y Ramsay, una batalla con montones de muertos. De hecho, con montañas literales de muertos. La lucha la vivimos desde el punto de vista de un enfurecido Jon que ve cómo Ramsay mata al pequeño de los Stark, Rickon, cuando casi lo tiene en sus manos. El episodio además termina dando su merecido a Ramsay y tiene también dragones lanzando llamaradas en otra parte de Poniente. No se le puede pedir más.

- Temporada 6. Capítulo 10 - Vientos de invierno

La venganza se sirve en plato frío, y la de Cersei además es terrible. Los primeros 20 minutos del capítulo final de temporada muestran esa venganza de la reina que se lleva por delante a todo el que pilla por medio al volar el Septo. Tras ello, Tommen, su último hijo vivo, se suicida. Además, en un flashback que ve Bran, conocemos el origen real de Jon, a quien en este capítulo proclaman Rey del Norte.

- Temporada 7. Capítulo 4 - Botines de guerra

La séptima temporada ha sido la más corta hasta el momento, con solo siete episodios, pero dieron muchísimo de sí, con la acción acelerada ante la proximidad del final. Es muy complicado quedarse solo con algún capítulo suelto. Pero si no hay tiempo de retomarla entera, proponemos ir directamente al cuarto episodio y saltarnos el encuentro en el tercer episodio de Jon y Daenerys. En el cuarto capítulo, Arya regresa a Invernalia y se reencuentran los hermanos Stark supervivientes. Además, Jaime conoce a los dragones en una batalla en la que se enfrentaba el ejército de los Lannister con los dothrakis. Pero, quien tiene a los dragones, tiene ventaja, y eso ocurre aquí. Antes de darse por vencido, Jaime intenta matar a Daenerys sorprendiéndola por la espalda, lo que hace que casi muera quemado por Drogon y, después, ahogado.

- Temporada 7. Capítulo 6 - Más allá del Muro

Quizá no sea el capítulo con más fans de la serie, pero la excursión Más allá del Muro en busca de un muerto para llevar a Cersei tiene muy importantes consecuencias. El ejército de zombis rodea a estos exploradores con Jon al frente en una excursión de la que tienen que ser salvados por Daenerys a lomos de un dragón mientras que otro de los dragones es herido por el Rey de la Noche y transformado en zombi. Con Jon herido en la cama y Daenerys de luto por la pérdida, sellan su alianza.

- Temporada 7. Capítulo 7 - El dragón y el lobo

Terminamos este recorrido con el último capítulo hasta el momento, que mostró la mayor reunión de personajes principales vista hasta el momento. Se encuentran en Pozo Dragón para tratar de acordar una tregua con el fin de unirse contra la amenaza que llega del norte en forma de Caminantes Blancos. Además, este episodio muestra cómo Arya y Sansa se habían aliado para acabar con Meñique y también se desvela que los padres de Jon se casaron en secreto, por lo que él es el legítimo heredero del Trono de Hierro, a la vez que sobrino de Daenerys. Al mismo tiempo que descubrimos esto, vemos cómo Jon se acuesta con Daenerys. Además, el ejército de Caminantes Blancos llega hasta el Muro y lo destruye con el dragón de Daenerys al frente. La muerte y destrucción ya está aquí.