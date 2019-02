Los Reyes inauguran el Arco más peruano

Los reyes Felipe y Letizia han inaugurado oficialmente este jueves junto al presidente de Perú, Martín Vizcarra, la 38 edición de la feria internacional de arte contemporáneo Arco. El habitual recorrido se ha iniciado, precisamente, en el espacio reservado para los artistas del país andino, invitado del certamen que se desarrolla hasta el domingo en Ifema de Madrid. Como estaba previsto desde el principio, la comitiva real y política no ha visitado la galería italiana Prometeo, donde se exhibe el polémico ninot de más de cuatro metros de alto ideado por Santiago Sierra y Eugenio Merino que representa la figura del monarca. Al inicio de su recorrido por Arco, que se ubica en el recinto ferial Ifema de Madrid, don Felipe y doña Letizia han escuchado cómo algunos de los visitantes y galeristas han lanzado vivas a España y al rey, informa Efe.

De la reinterpretación contemporánea de las raíces y expresiones artísticas de las culturas precolombinas o de obras que abordan en distintos soportes la actualidad de Perú, los reyes han visitado el estand de EL PAÍS. Allí fueron recibidos por los artistas representados, la española Alicia Martín y el peruano Fernando Bryce, y por Javier Monzón, presidente del Consejo de Administración de PRISA, Joaquín Estefanía, adjunto a la dirección de EL PAÍS, Manuel Polanco, presidente de PRISA Noticias, Santillana y PRISA Radio, y Alejandro Martinez Peón, consejero delegado de PRISA Noticias. El ministro español de Cultura, José Guirao, también ha acompañado a la comitiva.

Los Reyes se han interesado por las obras de los artistas, unidos por su pasión por los libros y por el saber transmitido a través de ellos. Hasta ahí las coincidencias, ambos expresan sus mundos de manera muy diferente. Mientras Alicia Martín ha levantado una pared de nueve metros que parece empujada por una hoguera sin prender de libros amontonados y destripados, Fernando Bryce ofrece copias en tinta de una serie de fotografías, recortes de periódicos, anuncios, publicidad promocional sobre momentos y personajes históricos para darles otra lectura.

Los Reyes también han visitado el estand de la argentina Ruth Benzacar, donde les han explicado los impactantes videorretratos de migrantes realizados por el artista Mariano Sardón y el neurocirujano Mariano Sigman. Fue una de las 20 galerías de las más de dos centenares reunidas, además de los espacios de varios medios de comunicación, que recorrieron los reyes antes de abandonar el reciento ferial.

El Rey también es objeto de otra obra dentro de Arco, aunque esta no hay que quemarla en un año como mandatan Sierra y Merino al comprador que adquiera su ninot. Se trata de Nuestros reyes favoritos, en la que aparece retratado Felipe VI, junto a menciones a otros reyes, desde Melchor, Gaospar y Baltasar, hasta Burguer King o el Rey León. La obra del artista finés afincado en España Riiko Sakkinen, ha sido adquirida por el conocido publicista catalán Lluís Bassats, que ha desembolsado 11.000 euros. "Me gusta el arte que construye y no el que destruye. Lo he comprado un poco por reacción", ha afirmado el publicista, en declaraciones de Europa Press. Su intención es mostrar esta obra en la exposición que tiene previsto organizar en Sevilla sobre su colección.