“Las rebajas fiscales durante la feria ayudarían”

Maribel López (Barcelona, 1973) está vinculada a Arco desde 2011, cuando se hizo cargo de los programas comisariados. Antes trabajó en la galería barcelonesa Estrany-de la Mota y después, durante tres años, tuvo su propio espacio en Berlín. Codirectora con Carlos Urroz de esta edición, volará sola en Arco Lisboa y ya tiene previstos cambios para Arco 2020.

Pregunta. ¿Se estrena ya en Lisboa?

Respuesta. Sí. En mayo. Mantenemos el mismo espacio. La mayor novedad será la creación de la sección África en Foco, comisariada por Paula Nascimento. Será el punto de investigación que unificará la feria. Y otra novedad consistirá en rodear de esculturas el edificio de la Cordería.

P. ¿Y para Arco 2020?

R. Habrá un tema que se alternará con el país invitado. El próximo año toca tema.

P. ¿El tema podría ser el artista Félix González-Torres?

R. Querría explicarlo el sábado. Ese día lo presentarán los comisarios Manuel Segade y Alejandro Cesarcos.

P. ¿Por qué González-Torres?

R. Porque todo su arte ha transformado el presente artístico de manera silenciosa y contenida. Sin violencia, trató los asuntos más difíciles.

P. ¿Los nuevos cambios afectarán a la forma de seleccionar las galerías para evitar reclamaciones como la de My Name is Lolita?

R. Siempre habrá gente que se queje, sea cual sea el método de selección. Estoy tranquila respecto a esa sentencia que ya hemos recurrido [un juez dice que su modelo no es transparente]. El sistema de valoración está aceptado por el comité de competencia de la Comunidad de Madrid.

P. ¿Por qué debería visitar Arco quien no va a comprar?

R. Porque ver una obra que de algún modo te remueve es importante. Interesarse por el arte contemporáneo es una manera de hacerte preguntas.

P. Pero, ¿quiénes compran en Arco?

R. Vienen invitados 300 coleccionistas particulares, no institucionales, propuestos por las galerías. Suelen comprar. Al acabar la feria, ellos y las galerías nos dicen qué han comprado.

P. Pero los datos no se hacen públicos.

R. Nos dan unos baremos y las encuestas son anónimas, pero sí nos facilitan unas cifras orientativas. No están obligados a detallar las ventas y hay que tener en cuenta que muchas operaciones, las más interesantes, se rematan después de la feria.

P. ¿Echa en falta medidas de apoyo institucionales?

R. Sería importante que hubiera rebajas fiscales durante la feria y, por supuesto, una ley del mecenazgo que incentive la compra. Cuanto más tarde, más patrimonio perderemos.

P. ¿Viven las ferias latinoamericanas horas bajas? ¿Esto puede beneficiar a Arco?

R. Lo que beneficia es que todos vendamos lo más posible. Si el mercado está activo, se contagia.

P. Arco abre de nuevo con una obra que seguro que no le agrada: el ninot de Sierra y Merino.

R. Nos da pena que se hable de una obra por encima de otras porque lo que prima es el espectáculo. Por otro lado, una obra siempre es algo abierto: hay un contrato, se tiene que quemar. Obliga a comprar sin poseer. Está también la exageración de la cultura de la falla; por cierto, que ha habido fallas en las que se han quemado ninots de los Reyes.

P. Y está también la propaganda independentista.

R. También. Son dos artistas que hacen este tipo de comunicación exagerada.

P. Como catalana nacida en Barcelona, ¿cómo lo lleva?

R. Mis padres son andaluces y yo he vivido mucho tiempo fuera. Tengo un poco de distancia y mi paradigma es el arte. Me encantaría que dialogaran. Para eso es muy bueno el arte.

P. ¿En algún momento se plantearon ayer retirar la obra?

R. No. De los errores se aprende.